Dinamarca despliega reclutas en Groenlandia ante aumento de tensiones en el Ártico

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Foto: Reuters

Por primera vez en la historia reciente, Dinamarca desplegó reclutas militares en Groenlandia, como parte de los esfuerzos para reforzar su presencia y capacidad de defensa en el Ártico, en medio de las tensiones generadas por las exigencias de Estados Unidos sobre el territorio.

¿Por qué Dinamarca envía reclutas a Groenlandia?

El despliegue ocurre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado en repetidas ocasiones la posibilidad de adquirir Groenlandia, territorio semiautónomo perteneciente al Reino de Dinamarca.

Trump ha argumentado que la adquisición respondería a motivos de seguridad nacional y ha cuestionado a Dinamarca por lo que considera un descuido en la defensa del Ártico.

Sin embargo, tanto Dinamarca como Groenlandia han rechazado categóricamente la posibilidad de que la isla sea adquirida por Estados Unidos.

Los militares enviados forman parte de la primera generación del nuevo programa de servicio militar obligatorio ampliado de Dinamarca, diseñado para preparar soldados capaces de desempeñarse en las condiciones particulares del Ártico.

Entrenamiento en condiciones extremas

Los reclutas participan en Arctic Endurance, un ejercicio militar danés enfocado en preparar a los soldados para situaciones de combate y supervivencia en condiciones de frío extremo.

La capacitación también busca que los elementos adquieran experiencia directamente en el terreno y se familiaricen con las condiciones climáticas del Ártico.

David, un recluta danés de 19 años, señaló a Reuters que la presencia de los militares también representa una forma de mostrar que Dinamarca mantiene su compromiso con Groenlandia y sus habitantes.

Por su parte, la capitana Laura Jepsen, comandante de la compañía, explicó que el despliegue forma parte de un contexto más amplio relacionado con la comunicación estratégica sobre Groenlandia, aunque señaló que la función inmediata de los militares es continuar con el entrenamiento y adquirir experiencia en el entorno ártico.

Dinamarca reforzará su defensa en el Ártico

Ante el incremento de las tensiones en la región, Copenhague se comprometió a invertir miles de millones de dólares para fortalecer las defensas del Ártico.

El ministro de Defensa danés ha reconocido que durante años existió una inversión insuficiente para atender las necesidades de seguridad de la región.

El envío de los reclutas representa así una de las acciones con las que Dinamarca busca incrementar su presencia en Groenlandia y preparar a sus fuerzas para operar en uno de los territorios estratégicamente más importantes y complejos del reino.

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