Inzunza reaparece en Senado tras 125 días: “Jamás me ausenté de mis funciones”

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Inzunza reaparece en Senado. Foto: Senado de México

El senador Enrique Inzunza reapareció en el Senado y afirmó que durante los 125 días que estuvo ausente no dejó de cumplir con sus responsabilidades legislativas.

Además, calificó como un “instrumento de guerra judicial” la acusación de narcotráfico difundida por una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El legislador, ahora independiente, tras renunciar a la bancada de Morena, sostuvo que, pese a la investigación iniciada por la Fiscalía General de la República (FGR), hasta el momento no se han presentado pruebas en su contra. Aseguró que continuará atendiendo los requerimientos de las autoridades mexicanas.

🔴 Conferencia de prensa del senador @InzunzaCazarez. https://t.co/yMxTCgfwI6 — Senado de México (@senadomexicano) August 31, 2026

Inzunza asegura que mantuvo sus responsabilidades legislativas

Ante los cuestionamientos por sus 125 días de ausencia, Enrique Inzunza rechazó que haya dejado de cumplir con sus funciones como senador.

“Jamás me ausenté de mis responsabilidades legislativas”, afirmó.

El legislador explicó que durante ese periodo estuvo involucrado en los trabajos correspondientes a 22 reformas y aseguró que la Comisión de Estudios Legislativos mantuvo el cumplimiento de su agenda interna.

De esta manera, Inzunza sostuvo que su ausencia no significó que abandonara las actividades relacionadas con su responsabilidad legislativa y que continuó participando en los trabajos de la comisión que preside.

No tiene vergüenza



Tras 125 de ausencia, Enrique Inzunza dice que nunca faltó a sus actividades legislativas



Afirma que la acusación por narcotráfico en su contra es un “instrumento de guerra judicial” de EU



Se escuda en el cuento de que la FGR no encontró evidencias pic.twitter.com/mwoE1RoZeA — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 31, 2026

Inzunza califica acusación de EE. UU. como “guerra judicial”

Enrique Inzunza señaló que la acusación difundida por una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos forma parte de lo que calificó como un instrumento de lawfare, término utilizado para referirse al uso de mecanismos judiciales con fines políticos.

“Como ustedes han dado cuenta, corresponde a las instituciones del país ejercer las facultades que prevé el orden constitucional de México”, señaló.

El senador aseguró que, después de más de cuatro meses de que se difundió la acusación, no se ha presentado, según su versión, una prueba que sustente los señalamientos.

Ante esta situación, Inzunza destacó que la Fiscalía General de la República abrió una investigación propia y sostuvo que corresponde a las instituciones mexicanas determinar las responsabilidades que, en su caso, pudieran existir conforme al marco jurídico nacional, el legislador agregó que tiene conocimiento de que la investigación de la FGR continúa y afirmó que espera sus resultados.

Inzunza afirma que compareció voluntariamente ante la FGR

El senador explicó que, debido al fuero constitucional con el que cuenta, tiene la prerrogativa de no acudir a determinadas citaciones de la Fiscalía General de la República.

🚨El senador Enrique Inzunza afirmó que, aunque tiene la prerrogativa de no acudir a las citaciones de la FGR, decidió comparecer voluntariamente.



Como contraste, mencionó que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, se acogió al fuero constitucional para no… pic.twitter.com/A6utSZtW8F — Azucena Uresti (@azucenau) August 31, 2026

Sin embargo, aseguró que decidió presentarse voluntariamente ante el Ministerio Público Federal cuando fue requerido y sostuvo que está dispuesto a hacerlo nuevamente.

“Por convicción propia, acudí en su momento. Y acudiré las veces que sea requerido”, afirmó.

Inzunza también expresó confianza en el trabajo de la titular de la FGR, Ernestina Godoy, a quien describió como una persona con experiencia en materia de procuración de justicia y destacó su desempeño en los cargos públicos que ha ocupado.

Asegura que no solicitará licencia y acusa una “embestida política”

Cuestionado sobre las razones por las que no ha solicitado licencia, como ocurrió con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Inzunza respondió:

“Porque soy congruente”.

El senador sostuvo que los hechos relacionados con Rocha Moya corresponden a una situación distinta y señaló que las decisiones tomadas por el gobernador deben analizarse de manera independiente.

🔴Cuestionado sobre por qué no solicita licencia como el gobernador Rubén Rocha, el senador Enrique Inzunza respondió: “Porque soy congruente”.



Aseguró que los hechos relacionados con Rocha corresponden al gobernador y sostuvo que, tras más de cuatro meses, queda claro que… pic.twitter.com/iuuxH3PvdF — Azucena Uresti (@azucenau) August 31, 2026

En su caso, afirmó que no considera necesario separarse del cargo mientras continúa la investigación de la FGR, Inzunza también sostuvo que, después de más de cuatro meses desde la acusación difundida en Estados Unidos, considera que enfrenta una “embestida política”.

El legislador reiteró que será la investigación de las autoridades mexicanas la que determine el curso de los señalamientos y aseguró que está dispuesto a colaborar con la FGR cuando sea requerido.

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