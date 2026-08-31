Turismo en México falla en capacitación para detectar trata de personas: estudio

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Se busca reforzar medidas contra la trata de personas. Foto: Uno TV

En el sector turístico persiste un déficit de capacitación para aplicar protocolos, atender a víctimas y denunciar casos de trata de personas. El 40% del personal de hospitalidad y transporte que participó en un estudio sobre ese delito en México nunca ha recibido capacitación específica para detectarlo, de acuerdo con el informe “Panorama de la trata de personas en el turismo en México”, elaborado por la UNODC y Aeroméxico.

El estudio advierte que, aunque las señales de posible trata de personas pueden estar presentes en espacios relacionados con el turismo, existe un déficit de capacitación, protocolos y canales adecuados para actuar y denunciar.

Sector turismo tiene protocolos, pero faltan herramientas

Nayely Sánchez, titular de Programas de la UNODC México, explicó que existe una diferencia entre conocer qué es la trata y estar preparado para identificar una situación concreta.

“Encontramos una diferencia considerable entre conocer el concepto de trata de personas y estar preparado o preparada frente a una situación concreta”. Nayely Sánchez, Titular de programas, UNODC- México

De acuerdo con el estudio:

40% nunca ha recibido capacitación

72% hoteles tienen protocolos de seguridad

43% cuenta con protocolos específicos

26% del sector de transporte dispone de protocolos especializados en su entorno laboral

Trata de personas suma 9 mil 18 víctimas

De las cifras más relevantes, destaca que entre 2015 y 2025 se registraron 9 mil 18 víctimas de este delito que suele calificarse como “invisible” ante la mirada de todos.

A nivel mundial, este delito registró un incremento de 25% y es considerado una de las actividades ilícitas más lucrativas.

La UNODC también identificó casos relacionados con el control de movilidad de víctimas, el uso de catálogos físicos o digitales para ofrecer servicios y la explotación de niñas, niños y adolescentes.

“Sí encontramos por ejemplo control de movilidad de la víctima, uso de catálogos digitales o físicos para ofrecer servicios… Encontramos explotación o trata de personas en negocios formales e informales entre 8-10 años de nacionalidad mexicana, en condiciones de almacenamiento con abuso de poder y, por ejemplo, una de las modalidades que encontramos es mendicidad forzada en restaurantes en ventas informales, vinculadas al turismo”, Nayely Sánchez, Titular de programas, UNODC- México

Sector turístico busca reforzar prevención

Aeroméxico, representantes del sector hotelero y la UNODC firmaron una Declaración de Principios para fortalecer la prevención y detección de la trata en aeropuertos, hoteles y plataformas digitales.

Ernesto Gómez Pombo, abogado general de Aeroméxico, destacó que la respuesta debe involucrar a distintos sectores para prevenir el delito y proteger la dignidad humana.

“Reconocer que todos podemos y debemos contribuir desde nuestro ámbito de influencia, prevenir este delito y proteger la dignidad humana frente a un delito que opera mediante redes de delincuencia. Nuestra respuesta también tiene que ser a través de redes”, Ernesto Gómez Pombo, abogado general de Aeromexico

La presentación y la firma de la declaración se llevó a cabo en el Alcázar del Castillo de Chapultepec.

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