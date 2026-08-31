México rebasa los 134 mil desaparecidos y no localizados; cifra sigue en aumento: Red Lupa

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Fichas de búsqueda. Foto: Cuartoscuro

El número de desapariciones en México supera los 130 mil casos hasta 2026. De acuerdo con cifras de la Red Lupa dadas a conocer en su Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2026, al 16 de mayo de este año, se registraron 134 mil 257 personas desaparecidas y no localizadas.

Por su parte, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reconoce, con corte al 31 de agosto a las 15:00 horas, 132 mil 735 personas desaparecidas y no localizadas.

Desapariciones en México

De acuerdo con la Red Lupa, del total registrado en su informe, 104 mil 833 son hombres, lo que equivale al 78.08%; 29 mil 27 son mujeres, que representan 21.62%, mientras que 397 casos, el 0.30%, tienen el sexo indeterminado.

La Red destaca que tras alcanzar, en 2022, los 100 mil casos de desaparecidos en México, las cifras aumentan año tras año. Enfatiza que de 2025 a 2026 la desaparición de personas aumentó en un 4.83%.

El estudio destaca que el 91% de los casos de personas desaparecidas se registró entre el 2000 y mayo 16 de 2026. Las cifras reportan que el 2024 fue el año con más casos de desapariciones, con 12 mil 632 casos.

Desapariciones aumentan en 28 estados de México

El informe señala que 28 entidades aumentaron sus registros de personas desaparecidas entre mayo de 2025 y mayo de 2026.

Los mayores incrementos se registraron en:

Campeche, con 59%

Guanajuato, con 54%

Tlaxcala, con 38%

Chiapas, con 31%

Baja California, con 27%

Querétaro, con 23%

Quintana Roo, con 22%

Sonora, con 20%

Edomex, Tamaulipas y Jalisco concentran más casos

Sin embargo, destacó que los cinco estados con mayor número de personas desaparecidas son:

Estado de México, con 14 mil 648 casos

Tamaulipas, con 13 mil 787 casos

Jalisco, con 12 mil 765 casos

Michoacán, con 7 mil 782 casos

Nuevo León, con 7 mil 476 casos

Mujeres de 15 a 19 años, entre las más afectadas

La desaparición de niñas y mujeres también aumentó en 26 estados entre mayo de 2025 y mayo de 2026.

Los cinco estados con más casos son:

Estado de México, con 5 mil 808 casos

Tamaulipas, con 2 mil 664 casos

Ciudad de México, con 2 mil 34 casos

Nuevo León, con mil 859 casos

Jalisco, con mil 522 casos

Esos estados concentran 48% del registro nacional de niñas y mujeres desaparecidas.

En este grupo, el rango de 15 a 19 años concentra la mayor proporción, con 20.70% de los casos.

El informe de Red Lupa advierte que las cifras deben analizarse por entidad, edad y género para identificar los grupos más vulnerables y las tendencias de desaparición en el país.

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