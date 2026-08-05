IPN desmiente comunicado sobre acciones legales por toma de Canal Once

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Toma de instalaciones del IPN. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) negó un comunicado que circula en redes sociales sobre presuntas acciones legales en contra de las personas que causaron daños en las instalaciones del Canal Once.

IPN niega comunicado de acciones legales por destrozos en Canal Once; señala presunto hackeo

El pasado 4 de agosto se publicó un comunicado firmado por la Secretaría General, con el logo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el IPN, sobre presuntas acciones penales en contra de los responsables del daño al patrimonio del Canal Once durante la toma de las instalaciones.

Dicho escrito menciona que el Politécnico ofrecerá todas las pruebas necesarias ante las autoridades correspondientes para sancionar a los responsables de estos actos vandálicos.

Horas más tarde el IPN publicó en redes sociales que dicho comunicado es falso y que la cuenta de la cuenta de Facebook de la Secretaría General del Instituto “fue comprometida”, por lo que su publicación es atribuida a un hackeo. También menciona que todo lo dicho en el escrito no representa su postura oficial.

“Se informa a la comunidad que la cuenta de Facebook de la Secretaría General del IPN fue comprometida. En consecuencia, el comunicado publicado recientemente a través de ese medio es falsoy no representa la postura oficial del Instituto.”, publicó el IPN en redes sociales.

Canal Once reporta graves daños en su videoteca tras recuperar instalaciones

El pasado lunes, Renata Turrent, directora general de Canal Once, aseguró haber encontrado destrozos en la videoteca, esto después de la recuperación de las instalaciones del canal.

Turrent calificó el espacio como un “acervo histórico” y “el acervo público más importante de nuestra nación”. Por ello, externó su preocupación por el daño encontrado en la videoteca.

De acuerdo con lo mencionado por la directora de Canal Once, la emisora entabló conversaciones con la Fiscalía General de la República (FGR) para hacer constancia de los daños, una vez recuperaron las instalaciones. Posteriormente, la FGR hizo un recorrido por la videoteca para realizar una inspección general de las instalaciones, encontrando daños y desorden, como comunicó Turrent.

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