Reforma Judicial dejó rezagos y presión sobre tribunales, advierten especialistas

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A un año de la implementación de la Reforma Judicial, especialistas y juzgadores advirtieron que los cambios impulsados en el sistema de justicia no resolvieron los problemas estructurales de los tribunales. Por el contrario, mencionan, generaron nuevos retos relacionados con la carga de trabajo, la capacitación y la integración de nuevos jueces.

Las críticas surgen en medio del debate sobre los efectos de la elección de juzgadores y las modificaciones posteriores al Poder Judicial. Tras ello, expertos consideran que las decisiones se han tomado principalmente desde la esfera política, sin incorporar suficientemente la experiencia de quienes trabajan diariamente en juzgados y tribunales.

Reforma Judicial ignoró a jueces en activo, señalan

Juana Fuentes Velázquez, ex presidenta de la JUFED, afirmó que el debate sobre la reforma ha estado dominado por los poderes Ejecutivo y Legislativo. De esta forma, la participación del Poder Judicial ha sido limitada.

Asimismo, la juzgadora señaló que la salida de jueces con experiencia y la llegada de nuevos integrantes a los tribunales ha provocado complicaciones operativas, especialmente en la resolución de asuntos pendientes y en los tiempos de respuesta de los órganos jurisdiccionales.

Según su diagnóstico, las cargas de trabajo ya muestran afectaciones derivadas de la transición ocurrida en los últimos meses.

Especialistas cuestionan elección de juzgadores

Por su parte, María Marván Laborde, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró que la elección de jueces no atiende los problemas de fondo del sistema de justicia.

La académica señaló que resulta complejo para la ciudadanía conocer y evaluar los perfiles de quienes participan en este tipo de procesos. Por otro lado, cuestionó el nivel de preparación de algunos de los nuevos integrantes del Poder Judicial. A su vez, advirtió sobre posibles riesgos de parcialidad derivados de la influencia política en los procesos de selección.

México mantiene déficit de jueces

De acuerdo con datos citados por especialistas de la UNAM, México cuenta con apenas dos jueces por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio mundial es de 14.

Ante este panorama, expertos consideran que uno de los principales desafíos sigue siendo fortalecer la infraestructura judicial, aumentar el número de juzgados y ampliar el personal especializado para agilizar la impartición de justicia.

De esta manera, los especialistas coincidieron en que cualquier proceso de fortalecimiento institucional requerirá años de trabajo para consolidar resultados y atender los rezagos acumulados.

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