Pese a tensiones históricas, México busca buena relación con Estados Unidos: Sheinbaum

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Foto: AFP

Desde Monterrey, Nuevo León, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el objetivo de su administración es mantener una buena relación con la de Donald Trump en Estados Unidos, pero sin renunciar a la soberanía nacional.

Asimismo, al presentar su Segundo Informe de Gobierno ante los neoleonenses, recordó que, aunque se han registrado desencuentros y momentos tensos entre ambos países, ha existido una buena relación, como ocurrió entre Andrés Manuel López Obrador y el republicano durante su primer periodo.

Rendición de cuentas: Honestidad y resultados. Monterrey, Nuevo León. Gracias a todas y todos.



🎥 https://t.co/0P5NsFZbA4 pic.twitter.com/FtU2cSSMP3 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 6, 2026

“Cooperación siempre, subordinación nunca”

Claudia Sheinbaum / presidenta de México

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