Pese a tensiones históricas, México busca buena relación con Estados Unidos: Sheinbaum

| 18:38 | Francisco López | Uno TV
Pese a tensiones históricas, México busca buena relación con Estados Unidos: Sheinbaum
Foto: AFP

Desde Monterrey, Nuevo León, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el objetivo de su administración es mantener una buena relación con la de Donald Trump en Estados Unidos, pero sin renunciar a la soberanía nacional.

Asimismo, al presentar su Segundo Informe de Gobierno ante los neoleonenses, recordó que, aunque se han registrado desencuentros y momentos tensos entre ambos países, ha existido una buena relación, como ocurrió entre Andrés Manuel López Obrador y el republicano durante su primer periodo.

“Cooperación siempre, subordinación nunca”
Claudia Sheinbaum / presidenta de México

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