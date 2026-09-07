¿Quién es Ana Cecilia Rosen Ferlini, investigadora de la UNAM y hermana del presunto multihomicida de Atizapán?

GENERANDO AUDIO...

Ana Cecilia Rosen Ferlini. Foto: Cuartoscuro/ UNAM

Ana Cecilia Rosen Ferlini es investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especializada en comunicación pública de la ciencia, desinformación, riesgos y ciudadanía digital, Ana Ferlini, es hermana del presunto multihomicida de Atizapán.

La UNAM identifica oficialmente a Ana Cecilia Rosen Ferlini como investigadora asociada C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), donde desarrolla trabajos relacionados con la comunicación y la percepción pública de la ciencia.

¿Quién es Ana Cecilia Rosen Ferlini?

Ana Cecilia Rosen Ferlini, conocida profesionalmente como Cecilia Rosen, es doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede Argentina, y maestra en Comunicación Pública de la Ciencia por el Imperial College London.

También estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. De acuerdo con el perfil institucional de la Universidad, ha impartido clases en programas de licenciatura y posgrado en distintas instituciones de México y América Latina. Además, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, actualmente con nivel I.

Entre sus principales temas de investigación se encuentran:

Cultura y ciudadanía científica en el entorno digital.

Mediatización y participación social en la ciencia.

Comunicación pública de la ciencia.

Percepción pública de la ciencia.

Comunicación de riesgos.

Confianza en la ciencia y desinformación.

La UNAM también señala que forma parte de proyectos relacionados con la construcción de ciudadanía científica en las juventudes y los nuevos escenarios de comunicación digital.

¿Actualmente labora con la máxima casa de estudios?

Si, Rosen Ferlini está adscrita al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, donde ocupa el cargo de investigadora asociada C de tiempo completo.

Su incorporación al IIS ocurrió después de desempeñarse como coordinadora de comunicación en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM entre 2020 y 2025.

El Sistema Integral de Información Académica de la UNAM registra que desde el 1 de enero de 2026 ocupa el nombramiento de investigadora asociada C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales. El mismo registro señala que cuenta con nivel I del Sistema Nacional de Investigadores.

Además, su trayectoria dentro de la Universidad incluye actividades de divulgación científica. En años anteriores estuvo vinculada con el Instituto de Fisiología Celular, donde se desempeñó como coordinadora de divulgación y difusión.

También tiene trayectoria como periodista científica

Antes de consolidar su carrera académica, Cecilia Rosen Ferlini trabajó en el ámbito del periodismo y la divulgación científica. Su trayectoria profesional incluye colaboraciones con medios de comunicación y organizaciones dedicadas a la difusión de información científica. También participó en proyectos de comunicación pública de la ciencia y en actividades relacionadas con el periodismo especializado.

Su perfil académico de la UNAM destaca precisamente la combinación entre investigación, docencia y comunicación científica, particularmente en temas relacionados con la manera en que la sociedad recibe, interpreta y participa en la circulación de información sobre ciencia.

La UNAM no ha informado sobre el caso

Los perfiles y registros oficiales de la UNAM consultados confirman que Ana Cecilia Rosen Ferlini mantiene una trayectoria académica dentro de la institución y que actualmente forma parte del Instituto de Investigaciones Sociales.

La información pública disponible sobre Ana Cecilia Rosen Ferlini corresponde principalmente a su actividad académica y profesional, la comunidad de la UNAM a expresado su molestia al descubrir el vínculo de Cecilia y el presunto multihomicida.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.