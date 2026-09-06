Programas para el Bienestar benefician a más de 1.5 millones en Nuevo León, dice Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que más de 1.5 millones de personas en Nuevo León reciben alguno de los Programas para el Bienestar, durante un acto realizado en Monterrey como parte del recorrido Honestidad y Resultados.

Desde la Explanada de los Héroes, la mandataria señaló que su administración continuará trabajando con la población.

Rendición de cuentas: Honestidad y resultados. Monterrey, Nuevo León. Gracias a todas y todos.



🎥 https://t.co/0P5NsFZbA4 pic.twitter.com/FtU2cSSMP3 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 6, 2026

¿Cuántas personas reciben Programas para el Bienestar en Nuevo León?

De acuerdo con las cifras presentadas por Sheinbaum, los beneficiarios de los programas en la entidad se distribuyen de la siguiente manera:

583 mil personas reciben la Pensión para Adultos Mayores

49 mil 415 reciben la Pensión para Personas con Discapacidad

6 mil 428 participan en Jóvenes Construyendo el Futuro

140 mil 421 reciben la beca Benito Juárez

11 mil 495 son beneficiarios de Producción para el Bienestar

9 mil 723 reciben Fertilizantes Gratuitos

Casi 80 mil familias reciben Leche para Bienestar

845 escuelas de Educación Básica y 80 de Educación Media Superior reciben apoyo de La Escuela es Nuestra

La presidenta también mencionó a los beneficiarios de Pensión Mujeres Bienestar, la beca Rita Cetina para secundaria y su modalidad para uniformes y útiles para estudiantes de primaria.

Estas son las obras anunciadas para Nuevo León

En materia de infraestructura, Sheinbaum destacó la construcción de la línea de tren de pasajeros que conectará Ciudad de México, Monterrey y Nuevo Laredo, además de un nuevo Libramiento en Matehuala y trabajos de conservación de la Red Federal de Carreteras.

Para el sector salud, señaló la construcción del Hospital General Regional del IMSS en Santa Catarina, una nueva Unidad de Medicina Familiar del IMSS en Juárez, la sustitución de una unidad en Monterrey y la ampliación de la Clínica Hospital Constitución del ISSSTE, también en Monterrey.

Gobierno reporta avances en vivienda, educación y seguridad

Durante su intervención, la presidenta también informó sobre la creación de cinco nuevas preparatorias del Bachillerato Nacional y la construcción de 24 Centros LIBRE para las mujeres.

En materia de vivienda, reportó un avance de 14% del programa Vivienda para el Bienestar, con la edificación prevista de 79 mil 800 viviendas. También mencionó la reestructuración de 616.4 mil créditos y la entrega de 3 mil escrituras.

Sobre seguridad, Sheinbaum señaló una disminución en el promedio diario de homicidios dolosos en Nuevo León, como parte de las acciones para la construcción de la paz en la entidad.

Durante el acto, la presidenta también destacó el incremento real de 154% en el salario mínimo y la generación de empleo vinculada, según lo expuesto, con la obra pública.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.