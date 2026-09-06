Sólo uno de cada 10 aspirantes de la “segunda oportunidad” de la UNAM obtuvo un lugar

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Sólo uno de cada 10 ingresó a la UNAM tras la “segunda vuelta”. Foto: Cuartoscuro

La UNAM asignó mil 743 lugares mediante la convocatoria “Tu Segunda Opción”, de un universo de 16 mil 543 aspirantes que quedaron en condiciones de participar en este proceso extraordinario de ingreso a licenciatura.

La cifra representa 10.5 % del universo de aspirantes elegibles. Sin embargo, este porcentaje no significa que los 16 mil 543 jóvenes se hayan registrado en la convocatoria, pues las autoridades universitarias estimaron que alrededor de 8 mil aspirantes participarían en este proceso.

La Universidad Nacional Autónoma de México puso a disposición 2 mil 24 lugares en 73 programas de licenciatura distribuidos en 17 entidades académicas o planteles.

Los aspirantes que participaron pueden consultar sus resultados en el sitio de “Tu Segunda Opción” con su número de folio y conocer cuál de las tres alternativas que registraron les fue asignada.

¿Cuántos lugares asignó la UNAM en “Tu Segunda Opción”?

La distribución de los mil 743 lugares se realizó entre distintos planteles y programas de licenciatura que contaban con espacios disponibles después del proceso de ingreso mediante el Examen de Control.

Los planteles que recibieron más estudiantes mediante esta convocatoria fueron:

Facultad de Filosofía y Letras: 258 lugares

258 lugares Facultad de Estudios Superiores Acatlán: 247

247 ENES Morelia: 222

222 ENES León: 184

184 Facultad de Música: 172

Estos cinco planteles concentraron mil 83 asignaciones, lo que representa alrededor de 62 % de los lugares otorgados mediante “Tu Segunda Opción”.

La oferta incluyó programas de licenciatura ubicados tanto en la Ciudad de México como en otras entidades del país.

Entre los espacios asignados también se encuentran:

ENES Juriquilla, Querétaro: 128

128 ENES Oaxaca: 27

27 ENES Mérida: 103

103 Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra: 15

15 Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción: 11

11 Escuela Nacional de Trabajo Social: 127

127 Facultad de Artes y Diseño, campus Taxco: 21

21 FES Aragón: 68

68 FES Cuautitlán: 58

58 FES Zaragoza: 16

16 FES Zaragoza, campus II Tlaxcala: 60

60 Instituto de Energías Renovables, Temixco: 26

¿Cuándo deben presentarse los seleccionados de la UNAM?

Las personas que obtuvieron un lugar mediante “Tu Segunda Opción” podrán presentarse a partir del lunes 7 de septiembre en el área de servicios escolares del plantel que les fue asignado.

Para realizar este trámite deberán llevar su comprobante de aceptación y una identificación oficial con fotografía.

El martes 8 de septiembre podrán descargar desde “TU SITIO” la documentación complementaria necesaria para concluir el proceso de inscripción.

La UNAM también señaló que algunas licenciaturas contemplan prerrequisitos que deben ser cumplidos por las personas aspirantes.

Entre estos programas se encuentran Traducción, Música y Tecnología, Lingüística Aplicada, Enseñanza del Inglés, Canto, Composición, Educación Musical, Etnomusicología, Instrumentista y Piano.

En caso de que una persona haya sido asignada a alguno de estos programas y no cumpla con los prerrequisitos correspondientes, podrá solicitar un cambio a su segunda o tercera opción registrada.

¿Cómo fue el proceso de ingreso a la UNAM en 2026?

La convocatoria “Tu Segunda Opción” se realizó después del proceso ordinario de ingreso a licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1.

Inicialmente se registraron 191 mil 306 aspirantes para ingresar a una licenciatura de la UNAM. De ellos, 158 mil 172 presentaron el examen en línea.

Posteriormente, la Universidad convocó a 59 mil 217 aspirantes al Examen de Control. De ese grupo, 37 mil 476 acudieron a presentar la prueba y 21 mil 741 no se presentaron.

Entre quienes realizaron ambos exámenes, 36 mil 719 aspirantes presentaron las dos evaluaciones. De acuerdo con los datos proporcionados, la disminución mediana entre los resultados de una prueba y otra fue de 39 aciertos.

En el sistema escolarizado, la reducción mediana fue de 32 aciertos.

El comportamiento también se reflejó entre quienes habían obtenido los puntajes más altos en el examen en línea. De los 6 mil 29 aspirantes del sistema escolarizado que consiguieron entre 110 y 120 aciertos, sólo 90 conservaron ese rango en el Examen de Control.

En todas las modalidades, 8 mil 396 aspirantes habían obtenido 110 aciertos o más en línea, pero únicamente 97 alcanzaron ese nivel en la prueba presencial.

¿Cómo cambió la asignación de lugares en algunas carreras?

Los resultados del Examen de Control también modificaron la distribución de lugares en algunos programas de licenciatura.

En Médico Cirujano en Ciudad Universitaria, por ejemplo, la oferta prevista inicialmente era de 176 lugares, pero finalmente se asignaron 312. El puntaje mínimo de ingreso quedó en 92 aciertos.

También hubo programas con espacios disponibles y una menor participación en el Examen de Control. Un caso fue Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento en Tlaxcala, que tenía 50 lugares y no registró aspirantes que se presentaran al examen.

La oferta disponible después de este proceso permitió crear la convocatoria “Tu Segunda Opción”, mediante la cual los aspirantes pudieron registrar hasta tres alternativas entre los programas participantes.

Con la asignación de mil 743 estudiantes mediante esta vía, la UNAM concluyó el proceso de asignación de lugares para el ingreso a licenciatura correspondiente al ciclo escolar 2026-2027/1.

En total, la Universidad recibirá 50 mil 817 estudiantes de primer ingreso en licenciatura: 28 mil 151 mediante pase reglamentado, 20 mil 923 a través del Examen de Control y mil 743 mediante “Tu Segunda Opción”.

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