José Antonio Meade alerta por suplantación de identidad
José Antonio Meade alertó sobre una suplantación de identidad en WhatsApp. Señaló que un número telefónico está usando su nombre y fotografía para contactar a distintas personas.
A través de su cuenta de X, Meade aclaró que no es él quien envía esos mensajes y pidió no responder ni compartir información personal.
Meade advierte por mensajes falsos en WhatsApp
El exfuncionario indicó que el número +57 317 423 1923 estaría utilizando su identidad para escribir a varias personas.
“NO SOY YO”, escribió Meade al advertir sobre los mensajes enviados desde ese teléfono o desde cualquier número desconocido que asegure hablar en su nombre.
También compartió una serie de recomendaciones para quienes reciban este tipo de mensajes:
- No responder.
- No enviar dinero ni datos personales.
- No compartir códigos recibidos por SMS.
- Reportar y bloquear el número en WhatsApp.
Meade pidió a sus seguidores ayudar a difundir la advertencia para evitar que más personas puedan ser contactadas mediante esta suplantación de identidad.
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