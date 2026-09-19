José Antonio Meade alerta por suplantación de identidad

| 22:08 | L G Suárez | Uno TV
Jose Antonio Meade Cuartocuro
Meade advierte por mensajes falsos en WhatsApp. FOTO: Cuartoscuro

José Antonio Meade alertó sobre una suplantación de identidad en WhatsApp. Señaló que un número telefónico está usando su nombre y fotografía para contactar a distintas personas.

A través de su cuenta de X, Meade aclaró que no es él quien envía esos mensajes y pidió no responder ni compartir información personal.

Meade advierte por mensajes falsos en WhatsApp

El exfuncionario indicó que el número +57 317 423 1923 estaría utilizando su identidad para escribir a varias personas.

“NO SOY YO”, escribió Meade al advertir sobre los mensajes enviados desde ese teléfono o desde cualquier número desconocido que asegure hablar en su nombre.

También compartió una serie de recomendaciones para quienes reciban este tipo de mensajes:

  • No responder.
  • No enviar dinero ni datos personales.
  • No compartir códigos recibidos por SMS.
  • Reportar y bloquear el número en WhatsApp.

Meade pidió a sus seguidores ayudar a difundir la advertencia para evitar que más personas puedan ser contactadas mediante esta suplantación de identidad.

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