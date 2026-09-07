Nueva estafa en WhatsApp: así hackean los iPhone para pedir dinero a familiares y amigos

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Actualiza tu iPhone para evitar vulnerabilidades en WhatsApp. Foto: Shutterstock

Una nueva estafa en WhatsApp fue alertada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, debido a una modalidad en la que ciberdelincuentes hackean cuentas de iPhone y se hacen pasar por sus propietarios para pedir dinero a familiares y amigos.

El fraude comienza cuando los atacantes toman el control de una cuenta de WhatsApp y buscan los contactos más cercanos o frecuentes para enviarles mensajes directos. En ellos, solicitan una transferencia de dinero con el argumento de que atraviesan una emergencia o necesidad.

Los estafadores también piden que no se comuniquen con ellos por teléfono, bajo el argumento de que necesitan el dinero con urgencia, que no pueden contestar llamadas y que posteriormente devolverán la cantidad solicitada.

¿El peligro está en las actualizaciones de iPhone?

De acuerdo con la información, los ciberdelincuentes se aprovechan de los iPhone con versiones anteriores a la 16.7.12 para realizar este tipo de ataque y acceder a los chats en WhatsApp. Aunque no se ha explicado que programa o cuál es el enlace que usan para ingresar directamente.

Una de las particularidades de esta modalidad es que los atacantes utilizan los chats de familiares, amigos y otros contactos frecuentes para solicitar dinero haciéndose pasar por la víctima.

Además, cuando el propietario revisa WhatsApp desde su celular, no puede ver los mensajes enviados a sus contactos.

A diferencia de otros fraudes, en este caso las víctimas no necesariamente acceden a un enlace, escanean un código QR o descargan un archivo, por lo que el ataque puede resultar menos evidente.

¿Por qué no se pueden ver los mensajes enviados?

El medio El País citó a David Arroyo Guardeño, científico titular del Grupo de Investigación en Ciberseguridad y Protección de la Privacidad (GICP) del CSIC, quien explicó que los atacantes utilizan WhatsApp Web para enviar los mensajes.

Después de contactar a las personas seleccionadas, los ciberdelincuentes eligen la opción “borrar para mí”, debido a que WhatsApp Web está sincronizado con el teléfono de la víctima, así los mensajes dejan de aparecer en la cuenta.

¿Qué hacer si hackean tu iPhone?

Si tu cuenta fue comprometida, se recomienda avisar a familiares y amigos cercanos para evitar que realicen transferencias de dinero solicitadas a los estafadores.

En caso de que alguna persona ya haya enviado dinero, debes solicitarle que reclame directamente ante su banco e informe que fue víctima de un fraude.

También se recomienda activar las medidas de seguridad de WhatsApp y mantener actualizado el sistema operativo del iPhone para reducir el riesgo de vulnerabilidades.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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