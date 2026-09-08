¡Alerta! No descargues apps desde enlaces enviados por SMS, correo, WhatsApp o redes sociales, podrían vaciar tu cuenta

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Podrías exponerte a prácticas indebidas. Foto: Shutterstock

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió una alerta a la población para evitar abrir mensajes por SMS, correo electrónico, WhatsApp o redes sociales para descargar una aplicación bancaria, ya que se puede tratar de un fraude.

“No descargues aplicaciones desde enlaces que recibas en mensajes, aunque aparenten provenir de tu banco o de alguna institución financiera”, detalló la Condusef en un comunicado este martes.

La dependencia explicó que estos enlaces pueden dirigir a sitios no seguros y ofrecer aplicaciones que, una vez instaladas en el dispositivo, podrían utilizarse para obtener información personal y financiera de los usuarios y realizar operaciones fraudulentas.

¿Qué pasa si ya descargué una app sospechosa?

Si descargaste una aplicación cuyo enlace recibiste por WhatsApp, redes sociales, SMS o correo electrónico, comunícate inmediatamente con tu banco o institución financiera a través de sus canales oficiales.

En estos casos, la institución podrá orientarte sobre las medidas de seguridad que debes tomar.

¿Cuáles son las recomendaciones de Condusef?

Como medida de seguridad, la Condusef recomendó descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales, como Google Play o App Store.

Antes de instalar una app, también debes verificar que sea la oficial de la institución financiera correspondiente.

Si recibes un mensaje que te invita a descargar una aplicación por SMS, correo electrónico, WhatsApp o redes sociales, no abras el enlace y verifica directamente con tu institución financiera.

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