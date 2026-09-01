¡No la abras! Foto de WhatsApp de un desconocido puede ser extorsión

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La Policía Nacional de España advirtió este lunes 31 de agosto por ciberdelincuentes que envían una foto comprometedora de visualización única desde un número desconocido a través de WhatsApp. Tras abrirla, amenazan a los usuarios por acceder al contenido y les exigen dinero mediante extorsiones para “no tomar represalias“.

Hasta el momento, ni las autoridades mexicanas ni especialistas de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México han alertado por esta nueva extorsión ni han dado a conocer casos activos de esta modalidad.

🤔¿Te ha llegado por #whatsapp una #foto de visualización única desde un número desconocido?



⚠️¡Cuidado! No es lo que parece 👀

👉🏼Te contamos cómo funciona esta #estafa#ciberseguridad pic.twitter.com/NxUiDWYXX7 — Policía Nacional (@policia) August 31, 2026

¿Cómo te extorsionan en WhatsApp?

A través de sus redes sociales, la Policía Nacional advirtió por el envío de fotos de una sola visualización enviadas a través de números desconocidos. “La curiosidad mató al gato, así que no abras la foto“, advirtió una agente española.

Esta imagen, que sólo se puede abrir una vez y a la que no se puede tomar captura de pantalla, suele incluir contenido sensible y comprometedor, según las autoridades españolas.

Una vez que el ciberdelincuente detecta que la víctima abrió la imagen, envían un segundo mensaje asegurando haberse equivocado de destinatario y amenazan al usuario por haberla visto.

“A partir de ese momento, intentará extorsionarte exigiéndote dinero para no tomar supuestas represalias”. Policía Nacional

La agente de la Policía Nacional de España remató diciendo: “Lo que quieren es estafarte“.

Recomendaciones para no caer en la extorsión de WhatsApp

A través de su video informativo, la autoridad española llamó a nunca abrir imágenes de una sola visualización que provengan de números desconocidos.

“No respondas a mensajes que resulten sospechosos, por muy inofensivos que parezcan“, precisó la Policía Nacional a través de sus redes sociales.

Posteriormente, la agente española hizo un llamado a los usuarios a bloquear el contacto y reportarlo a través de la propia plataforma de WhatsApp.

México no ha advertido por las fotos de visualización única

Hasta la fecha, las autoridades mexicanas no han emitido alertas por las extorsiones derivadas de fotos de visualización única en WhatsApp; la alerta corresponde únicamente a la Policía Nacional de España.

Cabe destacar que los canales oficiales de la aplicación de mensajería instantánea tampoco han emitido alertas por esta nueva modalidad de extorsión en la plataforma.

¿Qué son las imágenes de una sola visualización?

Las fotos y videos de visualización única son una opción disponible en WhatsApp desde 2021 para compartir contenido multimedia que se elimina automáticamente después de verse una vez por el destinatario, según la aplicación.

Para enviar este tipo de contenido, el usuario debe seleccionar la opción que se encuentra a un lado de la barra de texto y que se manifiesta como un número “1” al enviar una foto, video o mensaje de voz.

Una vez que cualquier usuario envíe una foto, video o mensaje de voz de visualización única, ni el remitente ni el destinatario podrán volver a verlo.

Para ver si un destinatario abrió una foto, video o mensaje de voz de visualización única, este debe tener las confirmaciones de lectura habilitadas.

“Las fotos o videos que envíes no se guardarán en las secciones Fotos ni Galería del destinatario”. WhatsApp

Finalmente, el destinatario tampoco puede tomar una captura de pantalla de lo que se envíe mediante la visualización única.

Si un destinatario desea reportar un archivo multimedia o mensajes de voz de visualización única, se enviarán ese archivo o los mensajes de voz a WhatsApp.

Cuando un usuario reciba una foto, un video o un mensaje de voz de visualización única, deberá abrirlo dentro de los 14 días después de la fecha de envío. De lo contrario, el archivo desaparecerá del chat.

“No puedes reenviar, copiar, guardar, destacar ni compartir fotos, mensajes de voz o videos que se enviaron o recibieron con la opción de visualización única habilitada“, asegura WhatsApp.