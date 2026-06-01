Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: cómo inscribirse y recibir 9 mil 582 pesos mensuales

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Jóvenes Construyendo el Futuro. Foto: Cuartoscuro

Jóvenes Construyendo el Futuro abrió su registro desde este 1 de junio para aquellas personas de entre 18 y 29 años que actualmente no se encuentran estudiando ni trabajando. Sin embargo, en esta ocasión el periodo será focalizado, es decir, en ciertas zonas del país donde los interesados podrán ser parte del programa y obtener 9 mil 582 pesos mensuales.

¿Hasta cuándo estará abierto el periodo de Jóvenes Construyendo el Futuro?

A través de su cuenta oficial de X, Jóvenes Construyendo el Futuro anunció el arranque del registro para los interesados a partir del 1 de junio, enfatizando que será un periodo focalizado, es decir, que estará abierto hasta que se alcance la meta nacional. Por ello, es necesario conocer qué municipios son participantes en esta apertura.

¿Cómo saber si tu municipio participa en la convocatoria de Jóvenes Construyendo el futuro?

Para poder conocer qué municipios participan en este periodo de recepción de solicitudes para inscribirse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, autoridades tienen a disposición un mapa en donde se muestra qué tanto porcentaje lleva el estado para alcanzar la meta nacional.

Los estados con disponibilidad para recibir solicitudes se mostrarán en verde. Además, se detallará en cuántos municipios está abierta la convocatoria.

En este enlace puedes checar el mapa: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/focalizacion/

¿Cuáles son los requisitos para ser parte de Jóvenes Construyendo el Futuro?

El programa federal está dirigido a jóvenes que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 29 años

Residir en México

No estar estudiando ni trabajando

Durante un periodo máximo de hasta 12 meses, los beneficiarios podrán capacitarse en alguno de los centros inscritos en el programa. Mientras se mantiene el periodo de capacitación, se le pagará de manera mensual 9 mil 582, lo equivalente a un salario mínimo.

Además, en lo que dura la capacitación también se dará acceso a seguro médico a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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