Noticias de hoy 2 de marzo de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 2 de marzo de 2026, hasta las 19:00 horas:

Huracanes y El Niño

Aunque es pronto para saber cuántos ciclones se pronostican para el 2026, debido a El Niño, podría haber más en el Pacífico y menos en el Atlántico.

Restos del “Mencho”

El cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, llegó este lunes, bajó un fuerte dispositivo de seguridad al panteón Recinto de la Paz, en Zapopan

Cambio de horario

El 8 de marzo, algunos municipios de Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua y Baja California deberán adelantar el reloj una hora, por el horario de verano.

Violencia en Sinaloa

La Fiscalía de Sinaloa reportó 12 homicidios durante el fin de semana; además, este lunes, fue encontrado un hombre asesinado.

Conflicto en Irán

Trump advirtió que podría autorizar el envío de tropas terrestres a Irán, mientras el país aseguró que no permanecerá en silencio ante los ataques.

