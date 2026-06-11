Jubilados reconocen ajuste a pensiones, pero mantienen demanda

GENERANDO AUDIO...

Insisten en derechos adquiridos y certeza jurídica. FOTO: Cuartoscuro

La Alianza Nacional de Jubilados señaló este miércoles que representantes de entidades públicas vinculadas a la reforma al artículo 127 de la Constitución les informaron una modificación al monto máximo de la pensión jubilatoria mensual para las personas afectadas por los cambios legales.

La organización reconoció la disposición al diálogo por parte del Ejecutivo Federal y destacó la instalación de una mesa de trabajo en la Secretaría de Gobernación, donde se expusieron los planteamientos de jubilados sobre las afectaciones derivadas de la reforma. Sin embargo, aclaró que la medida anunciada no surgió de una negociación conjunta, sino de una determinación tomada por las autoridades.

Insisten en derechos adquiridos y certeza jurídica

La Alianza Nacional de Jubilados señaló que el ajuste al monto máximo de la pensión podría disminuir las afectaciones para algunos de sus integrantes. No obstante, sostuvo que el problema central continúa sin resolverse.

De acuerdo con el posicionamiento, la principal preocupación del movimiento no se limita al valor económico de las pensiones, sino al respeto de los derechos adquiridos y a la certeza jurídica de quienes construyeron su patrimonio y planificaron su retiro bajo reglas previamente establecidas.

La organización afirmó que la medida anunciada no elimina la aplicación retroactiva de disposiciones que, a su juicio, afectan derechos previamente consolidados. También señaló que no modifica el marco legal que permitió cambiar las reglas de manera unilateral.

Jubilados advierten riesgos por cambios futuros

En su comunicado, la Alianza indicó que mientras exista la posibilidad de aplicar medidas de forma retroactiva, los jubilados seguirán expuestos a que sus condiciones puedan modificarse nuevamente.

El organismo sostuvo que la seguridad jurídica y el respeto a los derechos humanos no deben depender de decisiones administrativas o criterios temporales sujetos a cambios políticos. Por ello, reiteró que su demanda principal sigue siendo eliminar cualquier aplicación retroactiva que afecte derechos adquiridos y modificar el marco jurídico que mantiene la incertidumbre.

Llaman a mantener la unidad del movimiento

La Alianza Nacional de Jubilados aseguró que continuará impulsando acciones legales, institucionales, sociales y de comunicación para buscar garantías permanentes para las actuales y futuras generaciones.

Además, hizo un llamado a sus integrantes a mantener la unidad y la organización. También informó que cada agrupación integrante comunicará directamente a sus afiliados los alcances de la determinación anunciada y las acciones previstas para la siguiente etapa de su estrategia.

La organización concluyó que la certeza jurídica debe ser considerada un derecho y no un privilegio.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.