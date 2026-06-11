México sale rezagado en ranking de importación de alimentos frente a sus rivales mundialistas

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México sale desfavorecido frente rivales mundialistas en este ranking. Foto: Getty

El comercio agroalimentario de México con Corea del Sur, Sudáfrica y República Checa, rivales de México durante el Mundial 2026, registró un déficit conjunto de 1.0 millones de dólares durante el primer trimestre de 2026, revirtiendo el superávit de 21.2 millones de dólares reportado en el mismo periodo de 2025.

De acuerdo con datos de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), este cambio respondió a una caída de 40.7% en las exportaciones mexicanas, que pasaron de 33.8 millones de dólares a 20.1 millones, mientras que las importaciones aumentaron 66.8%, al pasar de 12.6 millones a 21.1 millones de dólares.

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Agrocomunidad GCMA: el superávit agroalimentario de México con Sudáfrica cayó casi 70% en un año, de +$3.2 a +$1.0 MDD. El tequila y la cerveza mexicana perdieron 71.5% de su volumen exportado: de 912,600 a solo 259,700… pic.twitter.com/D3Ak8hC1T9 — Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (@GCMA1Oficial) June 10, 2026

Corea del Sur explica el cambio en la balanza comercial

La información señala que Corea del Sur concentró el 82.2% de las exportaciones y el 94.5% de las importaciones dentro del grupo analizado, siendo el principal factor detrás del cambio de superávit a déficit.

Las exportaciones mexicanas hacia ese país disminuyeron debido a menores envíos de carne y despojos bovinos y porcinos (-16.1%), así como una reducción en productos pesqueros y grasas. En contraste, las importaciones mexicanas de preparaciones alimenticias como sopas y caldos aumentaron 197.6%, además de incrementarse las compras de pastas y productos derivados de cereales.

De esta manera, la balanza comercial con Corea del Sur pasó de un saldo favorable de 17.2 millones de dólares en 2025 a un déficit de 3.4 millones de dólares en 2026.

Sudáfrica mantiene saldo positivo impulsado por tequila y cerveza

En el caso de Sudáfrica, México mantuvo un saldo positivo de 1.0 millones de dólares, aunque menor al registrado un año antes.

Las exportaciones estuvieron sostenidas principalmente por bebidas alcohólicas, particularmente tequila y cerveza, aunque este rubro mostró una disminución de 62.6% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, las importaciones mexicanas provenientes de este país se concentraron en preparaciones de hortalizas y frutas, así como en semillas y oleaginosas.

República Checa amplía superávit comercial

A pesar de representar un volumen menor dentro del intercambio total, la República Checa incrementó su superávit comercial con México hasta 1.4 millones de dólares.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por mayores exportaciones de tequila y cerveza, que aumentaron 63.6%, además del inicio de ventas de frutas y preparaciones hortofrutícolas.

Mercados con participación limitada en el comercio total

Según el análisis de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), estos tres socios comerciales representaron apenas el 0.14% de las exportaciones agroalimentarias totales de México y el 0.19% de las importaciones durante el primer trimestre de 2026.

¿Qué productos destacaron en el intercambio comercial?

Entre los principales productos exportados por México destacaron:

Carne y despojos bovinos y porcinos hacia Corea del Sur.

hacia Corea del Sur. Tequila y cerveza con destino a Sudáfrica y República Checa.

con destino a Sudáfrica y República Checa. Nuevos envíos de frutas y preparaciones de hortalizas al mercado checo.

En tanto, México incrementó principalmente las compras de:

Preparaciones alimenticias , como sopas y caldos procedentes de Corea del Sur.

, como sopas y caldos procedentes de Corea del Sur. Pastas y productos derivados de cereales .

. Preparaciones de frutas y hortalizas provenientes de Sudáfrica.

¿Qué refleja este cambio en la balanza agroalimentaria de México?

Aunque el intercambio con estos tres países pasó de superávit a déficit durante el primer trimestre de 2026, su participación dentro del comercio agroalimentario total de México sigue siendo reducida. El comportamiento observado refleja cambios en la composición de exportaciones e importaciones, por lo que será necesario monitorear la evolución de estos mercados en los próximos meses para determinar si se trata de un ajuste temporal o de una tendencia más prolongada.

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