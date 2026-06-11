SCJN cambia criterio sobre herencias intestadas; podría beneficiar a hermanos cuidadores

GENERANDO AUDIO...

Herencias podrían ser disputadas por hermanos. Foto: Getty/Shutterstock

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un criterio que podría cambiar la forma en que se resuelven algunas herencias intestadas en México, especialmente en casos donde familiares cercanos brindaron cuidados y acompañamiento al fallecido.

La decisión surgió a partir de un caso en Puebla y abre la posibilidad de que personas como hermanos, hermanas u otros familiares puedan disputar una herencia cuando acrediten que mantuvieron una relación de cuidado más cercana que la de otros herederos que, en principio, tendrían preferencia conforme a la ley.

El caso en la Corte: una hermana que cuidó a su hermano hasta su muerte

La resolución tuvo origen en Puebla, tras el fallecimiento de un hombre que no estaba casado y no tenía hijos.

Luego de su muerte, el padre promovió un juicio sucesorio para ser reconocido como heredero universal. Sin embargo, la hermana del fallecido reclamó su derecho a participar en la herencia al argumentar que ambos permanecieron juntos tras la muerte de su madre y que ella lo acompañó y cuidó durante su enfermedad.

La mujer sostuvo además que su padre los había abandonado años atrás, por lo que no existía una relación cercana entre ellos.

A pesar de ello, los tribunales le negaron inicialmente la posibilidad de heredar porque el Código Civil de Puebla establece que los familiares más cercanos excluyen a los más lejanos. Bajo ese criterio, el padre fue reconocido como heredero universal.

La SCJN no eliminó la preferencia de los padres, pero sí abrió una nueva posibilidad

El Pleno de la Corte determinó que los artículos del Código Civil de Puebla que dan prioridad a los familiares más cercanos son constitucionales y continúan siendo válidos.

Sin embargo, también resolvió conceder el amparo a la hermana para que se emita una nueva resolución y pueda presentar pruebas sobre la relación que mantenía con su hermano fallecido.

En otras palabras, la Corte consideró que no basta con aplicar automáticamente el orden de parentesco cuando existen elementos que podrían demostrar una relación de cuidado, apoyo o convivencia más estrecha.

Esto significa que los jueces deberán analizar las circunstancias particulares de cada caso antes de determinar quién tiene mejor derecho a heredar.

¿Qué cambia para las herencias intestadas?

El criterio no modifica las reglas generales de sucesión ni convierte automáticamente a los hermanos en herederos preferentes.

Lo que cambia es que las autoridades judiciales deberán valorar pruebas relacionadas con los vínculos familiares reales cuando exista una controversia.

Por ejemplo, podrían considerarse elementos como:

Quién cuidó al familiar durante una enfermedad.

Quién convivía de manera permanente con la persona fallecida.

Quién brindaba apoyo económico o emocional.

La existencia de abandono por parte de otros familiares con derecho preferente.

La relación efectiva de cuidado y acompañamiento entre los involucrados.

La Corte señaló que las normas sucesorias deben ofrecer certeza jurídica, pero también reconocer que las familias actuales pueden construirse de formas distintas a los modelos tradicionales.

La Corte reconoce que las familias han cambiado

En su resolución, la SCJN destacó que la familia nuclear tradicional no es la única forma en que las personas construyen vínculos afectivos y de apoyo.

Por ello, consideró que los jueces deben tener la posibilidad de analizar pruebas que permitan identificar relaciones reales de cuidado, acompañamiento y solidaridad entre familiares.

El criterio busca evitar que los vínculos familiares se evalúen únicamente a partir del parentesco formal, sin tomar en cuenta las circunstancias particulares de cada caso.

¿Los hermanos ya tienen derecho automático a heredar?

La respuesta corta es: no. La resolución no establece que los hermanos sustituyan automáticamente a los padres ni modifica el orden sucesorio previsto en las leyes civiles.

Lo que hace es permitir que una persona pueda demostrar ante los tribunales que mantenía una relación más cercana con el fallecido y que existen razones para revisar la aplicación automática de las reglas de herencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.