“La otra cara del Mundial”: Influencers descubren protestas y bloqueos en México

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La fiebre por el Mundial ya comenzó en la Ciudad de México, pero varios influencers y creadores de contenido que llegaron para documentar el ambiente futbolero se toparon con otra realidad: protestas, bloqueos y manifestaciones sociales en pleno corazón de la capital.

Videos publicados en TikTok, Instagram y YouTube muestran cómo turistas e influencers nacionales y extranjeros encontraron el Zócalo capitalino rodeado de policías, vallas y campamentos de manifestantes, en lugar de las imágenes festivas que esperaban compartir con millones de seguidores.

Entre las escenas más difundidas aparecen integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), madres buscadoras y colectivos sociales que exigen atención a distintos problemas del país.

Influencers muestran protestas en CDMX previo al Mundial

En uno de los videos virales, el creador de contenido Diego Saúl Reyna cuestiona por qué los visitantes no pueden acercarse libremente al Zócalo.

“Quieren tomarse una foto en el Zócalo, no lo han visto, solamente en fotografías y pues no pueden acercarse”, comenta en su grabación.

Otra influencer extranjera documentó la presencia de policías y trabajadores en la Plaza de la Constitución mientras preguntaba qué ocurría en el lugar.

Minutos después, entrevistó a un grupo de maestros provenientes de Oaxaca, quienes explicaron que viajaron a la capital para exigir mejoras relacionadas con jubilaciones y derechos laborales.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales y abrieron conversación entre usuarios que siguen la cobertura previa a la Copa del Mundo.

La otra cara del Mundial en México

Además de la emoción por el torneo, varios videos muestran que México también enfrenta reclamos sociales que coinciden con la preparación mundialista.

Las publicaciones reflejan marchas, bloqueos y manifestaciones que forman parte de la vida cotidiana en la capital y que ahora también están siendo vistas por audiencias internacionales.

En YouTube, otro creador resumió el contraste que se vive rumbo al Mundial:

“Como siempre en un Mundial siempre hay dos caras, el lado donde el futbol une a todo el mundo, pero también es la realidad social de cada ciudad donde se realiza”.

Redes sociales viralizan el contraste rumbo a 2026

La conversación en plataformas digitales creció porque muchos usuarios consideran que las protestas muestran una parte de México que normalmente no aparece en la promoción turística o deportiva.

Mientras autoridades y organizadores afinan detalles para la Copa del Mundo, los videos de influencers siguen acumulando reproducciones y mostrando que, además del futbol, el descontento social también se convirtió en protagonista.

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