A las nueve en Uno: toda la información y más, con Pablo Valdés y Juan Rivas | jueves 12 de marzo de 2026

| 07:00 | Pablo Valdes - Juan Rivas | UnoTV

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés y Juan Rivas. Un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

✔️ Senado ajusta “pensiones de lujo” de burócratas; pone límite de 50% del salario presidencial

✔️ Suspenden Contingencia en Valle de México; Hoy No Circula operará normal el jueves

✔️ Alerta en California: posible ataque de drones iraníes; funcionarios se mudan a lugares seguros

✔️ Mar de fondo afecta a Guerrero y Oaxaca

✔️ Sheinbaum y presidente de Colombia, Gustavo Petro, dialogan sobre Medio Oriente y narcotráfico

✔️ COFEPRIS alerta sobre la comercialización ilegal de productos que contienen tirzepatida

✔️ Atacan petroleros frente a costas de Irak; rescatan a tripulación tras explosión en el Golfo Pérsico

✔️ México es eliminado del Clásico Mundial de Béisbol 2026

