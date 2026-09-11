La mañanera de Claudia Sheinbaum, 11 de septiembre de 2026

| 07:00 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV

La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este viernes 11 de septiembre de 2026, ahora desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 11 de septiembre de 2026

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