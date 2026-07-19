Claudia Sheinbaum presencia la final del Mundial 2026 junto a Donald Trump en Nueva York

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Claudia Sheinbaum en la final del Mundial 2026 | Foto: AFP

La presidenta Claudia Sheinbaum asistió este domingo 19 de julio al Estadio Nueva York / Nueva Jersey para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. La mandataria mexicana acompañó a Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EE.UU.) y Mark Carney, primer ministro de Canadá.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, también asistió a la cita junto a los tres mandatarios norteamericanos en un palco, desde donde presenciarían el encuentro de East Rutherford, Nueva Jersey.

¡LOS PRESIDENTE DE MÉXICO, USA Y CANADÁ EN EL PALCO! 🫡



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🇪🇸 España vs Argentina 🇦🇷

📺 Por @canalestrellas, @micanalcinco y @vix 📲 #ElMundialEsNuestro pic.twitter.com/ew38lbif37 — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 19, 2026

Cabe destacar que este es el primer partido de la justa mundialista que atienda la jefa del Ejecutivo de México, pues regaló su boleto de la inauguración en el Estadio Ciudad de México a una joven mexicana.

Así se vio a Claudia Sheinbaum en la final del Mundial

Claudia Sheinbaum en la final del Mundial 2026 | Foto: Reuters

Claudia Sheinbaum fue vista en un palco del Estadio Nueva York / Nueva Jersey antes del inicio del encuentro definitivo del Mundial entre albicelestes y la “Furia Roja“.

La presidenta mexicana lució un saco oscuro con una flor en la solapa, según muestran las imágenes capturadas por las agencias AFP y Reuters.

Claudia Sheinbaum en la final del Mundial 2026 en Nueva York | Foto: Reuters

Sheinbaum estuvo presente en el recinto para escuchar tanto los himnos de Argentina y España, como el himno nacional estadounidense que formó parte del protocolo para la final.

Durante los primeros minutos del encuentro en East Rutherford, se vio a la presidenta de México hablando con el primer ministro canadiense, Mark Carney, y la primera dama estadounidense, Melania Trump.

Claudia Sheinbaum y Donald Trump en la final del Mundial | Foto: Reuters

Por su parte, las cámaras captaron al presidente Donald Trump conversando con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y tocando la Copa Mundial a manos de la leyenda brasileña, Ronaldo.

La odisea de Claudia Sheinbaum rumbo a Nueva York

El sábado 18 de julio, Claudia Sheinbaum, anunció en un mensaje en X que asistirá a la final de la Copa del Mundo en Nueva Jersey este domingo, invitada por Donald Trump, junto con Mark Carney.

“Consideré políticamente importante que los tres países anfitriones de la Copa del Mundo participen, y es también una señal de la sólida coordinación y colaboración que mantenemos con el gobierno de Estados Unidos“, afirmó Sheinbaum.

Debido a las malas condiciones climatológicas en Nueva York, se cancelaron múltiples de varios vuelos, entre ellos el que abordaría la mandataria para acudir a la ceremonia final, así como al encuentro entre España y Argentina.

Claudia Sheinbaum anunció que viajaría a Nueva York en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), mientras que volverá al país el próximo domingo tras el encuentro final.

A través de sus redes sociales, la mandataria compartió que decenas de mexicanos la recibieron a su llegada a la ciudad estadounidense. “Gracias por recibirme con tanto cariño“, escribió en X (antes Twitter).

La presidenta no asistió a la inauguración del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 fue el primer partido del torneo que atendió la presidenta de México, debido a que obsequió el boleto que la FIFA le concedió para la inauguración en el Estadio Ciudad de México el pasado 11 de junio.

El pasado 29 de mayo, Claudia Sheinbaum informó que regaló su boleto para el México vs Sudáfrica a Yolett Cervantes Cuaquehua, joven veracruzana de 21 años.

Tanto la mandataria como Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, vieron el partido inaugural del Mundial en el Deportivo Hermanos Galeana de la alcaldía Gustavo A. Madero.

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