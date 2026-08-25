Las de hoy | 25 de agosto de 2026

| 08:45 | Eduardo Ramírez Mendoza | UnoTV

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 25 de agosto de 2026

  • El Universal: El ecosistema político y empresarial de Andy López Beltrán

Alrededor del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador se articula una red de familiares, políticos, funcionarios, empresarios y amigos vinculados con cargos públicos, negocios y contratos gubernamentales durante las administraciones de Morena, indican registros comerciales y reportes periodísticos revisados por El Universal.

  • Reforma: Resisten “rochistas”; pelean gubernatura

Frenan sesión en Congreso de Sinaloa ante falta de consenso.

  • Milenio Diario: Exigen licencia a Inzunza

Ramírez Marín y Fernández Noroña llaman al senador a separarse y en Sinaloa citan a sesión cameral hoy para definir gobernador; embajada estadounidense alerta de “amenaza” en Mexicali.

  • La Jornada: EU lanza ofensiva económica para “asfixiar” a Irán

Sancionará a países que se nieguen a romper nexos.

  • Excélsior: FGR continúa investigando a Rocha Moya

La Fiscalía mantiene carpetas abiertas contra los 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por el gobierno de Estados Unidos, indicó la presidenta Sheinbaum.

  • El Financiero: IED en México impone récord en el primer semestre

Del flujo por 35 mil mdd, la mayor parte fue de reinversiones de empresas que ya operan en el país.

  • El Economista: La economía de México creció 1.4% real en el periodo de abril a junio

Fue el trimestre más dinámico desde 2022.

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