Las de hoy | 25 de agosto de 2026

GENERANDO AUDIO...

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 25 de agosto de 2026

El Universal: El ecosistema político y empresarial de Andy López Beltrán

Alrededor del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador se articula una red de familiares, políticos, funcionarios, empresarios y amigos vinculados con cargos públicos, negocios y contratos gubernamentales durante las administraciones de Morena, indican registros comerciales y reportes periodísticos revisados por El Universal.

Reforma: Resisten “rochistas”; pelean gubernatura

Frenan sesión en Congreso de Sinaloa ante falta de consenso.

Milenio Diario: Exigen licencia a Inzunza

Ramírez Marín y Fernández Noroña llaman al senador a separarse y en Sinaloa citan a sesión cameral hoy para definir gobernador; embajada estadounidense alerta de “amenaza” en Mexicali.

La Jornada: EU lanza ofensiva económica para “asfixiar” a Irán

Sancionará a países que se nieguen a romper nexos.

Excélsior: FGR continúa investigando a Rocha Moya

La Fiscalía mantiene carpetas abiertas contra los 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por el gobierno de Estados Unidos, indicó la presidenta Sheinbaum.

El Financiero: IED en México impone récord en el primer semestre

Del flujo por 35 mil mdd, la mayor parte fue de reinversiones de empresas que ya operan en el país.

El Economista: La economía de México creció 1.4% real en el periodo de abril a junio

Fue el trimestre más dinámico desde 2022.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.