“Huachicol fiscal”: Farías tenía una red de contrabando de combustible, afirma Sheinbaum

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Foto: SSPC

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el excontraalmirante Fernando Farías Laguna tenía una red que permitía la distribución de combustible de contrabando, principalmente procedente de Estados Unidos.

La mandataria señaló que existe una carpeta de investigación sólida contra el exintegrante de la Secretaría de Marina, quien recientemente regresó de Argentina tras ser expulsado de ese país a solicitud del Gobierno de México y que hoy se encuentra en el Altiplano luego de que fuera vinculado a proceso por un juez de control.

Sheinbaum señala red de contrabando de combustible

Claudia Sheinbaum explicó durante su conferencia mañanera que las investigaciones fueron denunciadas en su momento tanto por el extitular de la Secretaría de Marina como por el actual secretario de la dependencia.

“Esta persona que acaba de regresar de Argentina, expulsado de Argentina a solicitud del gobierno de México, pues tiene una carpeta de investigación muy sólida denunciada en su momento por el ex titular de la Secretaría de Marina y por el actual titular de la Secretaría de Marina y hay suficientes datos para conocer que esta persona pues tenía una red que permitía la distribución de combustible que venía como contrabando, principalmente de los Estados Unidos”.

El señalamiento ocurre en el contexto del llamado “huachicol fiscal”, relacionado con el contrabando de combustibles.

Caso de “huachicol fiscal” sigue bajo investigación

De acuerdo con lo señalado por la presidenta, las investigaciones contra Farías Laguna cuentan con elementos aportados por los titulares de la Secretaría de Marina de distintos periodos.

Sin embargo, conforme al Sistema de Justicia en México, las personas son inocentes hasta que exista una sentencia de culpabilidad.

Sobre el caso del “huachicol fiscal”, en medios de comunicación también se publicaron audios del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, en los que presuntamente tendría conocimiento sobre la operación de una red de contrabando de combustible.

El señalamiento contra Farías Laguna forma parte de las investigaciones relacionadas con el ingreso y distribución de combustible de contrabando en México.

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