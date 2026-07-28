La mañanera de Claudia Sheinbaum, 28 de julio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este martes 28 de julio de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 28 de julio de 2026

Sheinbaum Pardo descarta que se busque imponer sanciones, sino fortalecer la información veraz y promover la autorregulación. “Multar es la última instancia” Luisa María Alcalde Luján, explica cuáles son algunos de los derechos de las audiencias:



1. Recibir información veraz y oportuna

2. Distinguir entre información y opinión

3. Distinguir entre publicidad y contenido

4. Derecho de Réplica

5. Derechos para personas con discapacidad Dice que los lineamientos fijan la ruta para hacer efectivos los derechos de las audiencias, se definen conceptos establecidos en la ley. Aplican para radio y televisión, tanto de uso comercial, público o social. Luisa María Alcalde Luján, consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, habla sobre los lineamientos de telecomunicaciones que actualmente se encuentran en consulta pública. Expone que son 20 días del 27 de julio al 20 de agosto. Inicia conferencia de prensa, Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy se encuentra José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para abordar la reforma aprobada en telecomunicaciones. La presidenta precisa que lo más importante de la ley es el derecho de las audiencias y explica que se darán los pormenores de los lineamientos.

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