Retos virales extremos en redes: autoridades piden actuar antes de una tragedia

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Retos virales que preocupan a padres y autoridades. Foto: Cuartoscuro

Ingerir sustancias extremadamente picantes, escupir fuego, manipular químicos, masticar plástico o incluso provocar la pérdida de la conciencia: los retos virales que circulan en distintas plataformas como TikTok, Instagram y YouTube han alcanzado niveles preocupantes. Por esta razón, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) lanzó una alerta cibernética a padres de familia ante el riesgo real que estos desafíos representan para la integridad física de menores de edad y adolescentes.

“La Policía Cibernética alerta a la ciudadanía de los riesgos de participar en retos virales que se difunden a través de distintas plataformas de redes sociales, dirigidos principalmente a menores de edad, los cuales representan un peligro real para su integridad física…”

Los retos virales que más preocupan

No sólo autoridades también docentes y usuarios en redes sociales identifican una nueva ola de desafíos peligrosos que se están viralizando principalmente en las plataformas ya indicadas:

Desafío de picantes extremos : ingerir productos altamente irritantes (principalmente chiles y salsas) y resistir varios minutos sin agua, lo que puede provocar reacciones severas en el organismo.

: ingerir productos altamente irritantes (principalmente chiles y salsas) y resistir varios minutos sin agua, lo que puede provocar reacciones severas en el organismo. Escupir fuego : consiste en usar fuego en celebraciones o videos, arrojando algún líquido para que al encenderlo o prenderlo se produzca una llamarada, también se le conoce como fire breathing o fire breathing cake .

: consiste en usar fuego en celebraciones o videos, arrojando algún líquido para que al encenderlo o prenderlo se produzca una llamarada, también se le conoce como o . “Plastic eating” (comer plástico) : promueve masticar alimentos con envolturas o plástico, lo que puede causar asfixia u obstrucciones digestivas.

: promueve masticar alimentos con envolturas o plástico, lo que puede causar asfixia u obstrucciones digestivas. Reto del desmayo : consiste en restringir la respiración para perder la conciencia; un caso reciente en Texas, Estados Unidos, donde un menor murió, encendió las alertas internacionales tras reportes de medios como CBS News y New York Post.

: consiste en restringir la respiración para perder la conciencia; un caso reciente en Texas, Estados Unidos, donde un menor murió, encendió las alertas internacionales tras reportes de medios como CBS News y New York Post. Toxicidad por medicamentos: ingerir fármacos sin control como parte de desafíos, con consecuencias potencialmente mortales.

A estos se suman otros desafíos de los que ya te habíamos prevenido en Unotv.com

“Blackout Challenge” : provocar asfixia temporal para desmayarse

: provocar asfixia temporal para desmayarse “Tide Pod Challenge”: morder cápsulas de detergente, con riesgo de intoxicación

La SSC CDMX advirtió que muchos de estos retos son replicados por los menores de edad quienes no miden las consecuencias, por ello advierte a los padres para estar atentos y evitar que sus hijos se pongan en riesgo.

El llamado urgente a padres: supervisar antes de lamentar

Las autoridades piden a madres y padres reforzar la vigilancia digital, ya que factores como la presión social, la búsqueda de popularidad y la falta de supervisión impulsan a los menores a participar.

Recomendaciones clave:

Supervisar el contenido que consumen los menores de edad

Activar controles parentales y filtros de edad

Establecer horarios de uso de dispositivos

Mantener comunicación constante

Enseñar a reportar contenido peligroso

La advertencia es clara

No todos los retos son inofensivos. Algunos implican fuego, químicos o prácticas extremas que pueden terminar en tragedia. Por ello, la SSC CDMX insiste en actuar a tiempo: la prevención y la supervisión son la mejor herramienta para proteger a niñas, niños y adolescentes en el entorno digital.

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