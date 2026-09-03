Roberto Farías Laguna envía carta a Claudia Sheinbaum; pide liberar pruebas

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Vicealmirante Farías Laguna. Foto: Gobierno Municipal de Puerto Vallarta.

El exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna envió una nueva carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para pedir su intervención en obtener pruebas que mostrarían su posible inocencia en la investigación por presunto huachicol fiscal.

Señaló que el titular de la Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, se niega a dar información solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Destacó que, en una audiencia ante un juez de control, se determinó la entrega de la información desde noviembre del 2025, pero se mantiene bajo reserva por “seguridad nacional”.

En la carta, Roberto Farías Laguna pidió la intervención de Claudia Sheinbaum, debido a que ella es la titular de las Fuerzas Armadas.

“Vuelvo a solicitar su intervención en este asunto ya que la Secretaría de Marina sigue sin acatar ordenamientos judiciales y ministeriales intransigentemente y siendo usted la superior, tanto administrativo como militarmente hablando, le pido haga un llamado al titular de la Secretaría de Marina para que acate las resoluciones que se le han requerido, toda vez que son documentos cuyo único objetivo es el de demostrar mi inocencia y a su vez queden al descubierto los responsables que orquestaron esta farsa queriéndome utilizar como chivo expiatorio”.

Carta de Roberto Farías Laguna. Foto: Especial.

Roberto Farías acusa fabricación de delito

En su carta a Claudia Sheinbaum, Roberto Farías Laguna resaltó que existe evidencia documental “que precisa a personajes relacionados con este asunto y no se les ha requerido ni investigado”.

Destacó que están involucrados actores de las dependencias estatales, del Senado y miembros de Morena “que en este momento están en busca de cargos públicos”.

El exvicealmirante indicó que “toda esta farsa que orquestaron alrededor mío, de mi hermano, y personal de la Secretaría de Marina pronto saldrá a la luz.

“Las personas dentro de Marina que fabricaron esta farsa, me utilizaron y utilizaron a la institución como si fuera una organización criminal para encubrirse a ellos mismos”.

El caso contra los hermanos Farías por huachicol fiscal

Roberto Farías Laguna era vicealmirante y se desempeñó como comandante de la 12ª Zona Naval, en Puerto Vallarta. Su hermano, Fernando Farías, era contralmirante y estuvo en la Unidad de Inteligencia Naval. Son señalados de orquestar la red de tráfico de combustible que operó dentro de la Marina.

Entre abril de 2024 y marzo de 2025, realizaron operaciones para el desembarque de 31 buques con combustible. Se encargaban de hacer pasar los hidrocarburos por otras sustancias para no pagar impuestos, lo que adquirió el nombre de huachicol fiscal.

El caso explotó públicamente el 19 de marzo de 2025. Tras una denuncia anónima, las autoridades encontraron 10 millones de litros de diésel de contrabando, dentro del buque Challenge Procyon en el puerto de Tampico.

La Fiscalía General de la República (FGR) tuvo que iniciar investigaciones, que llevaron al descubrimiento de una red presuntamente operada por los hermanos Farías desde la Marina.

De esa forma, las autoridades detuvieron a Roberto Farías el 2 de septiembre del 2025. En cambio, Fernando Farías fue aprehendido en Argentina el 23 de abril de 2026 y recientemente llegó a México por extradición.

Desde un inicio, los hermanos Farías tuvieron señalamientos por ser sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, lo que habría favorecido su carrera.

Tras destaparse el caso, el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero deslindó a Rafael Ojeda del caso, asegurando que él solicitó investigar al personal de la Armada involucrado al contrabando de combustible.

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