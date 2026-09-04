Rastrear IEPS no frena huachicol fiscal, la corrupción en aduanas es el problema: Gonzalo Monroy

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El Gobierno federal plantea un sistema para rastrear el IEPS en los combustibles y combatir la evasión de impuestos y el huachicol fiscal. Gonzalo Monroy, especialista en temas de energía, explicó que la medida busca vigilar el combustible desde su importación hasta que llega a las gasolineras.

Durante su participación en Uno TV, Gonzalo Monroy señaló que este mecanismo no es nuevo y aclaró que, por ahora, no tendría un impacto directo en el bolsillo de los consumidores. “Esto no va a afectar realmente a la población. Esto no implica ninguna baja de precios”, afirmó.

Gonzalo Monroy explica cómo funcionaría el rastreo del IEPS

De acuerdo con Gonzalo Monroy, la propuesta consiste en seguir el recorrido de los combustibles mediante herramientas fiscales y tecnológicas. El monitoreo abarcaría desde el embarque fuera del país, la importación y el transporte, hasta la distribución y venta en las gasolineras.

“El corazón de esta propuesta” es tener “toda la cadena monitoreada a través de códigos QR”, explicó el especialista.

Monroy agregó que este mecanismo ya está contemplado en la legislación del sector de hidrocarburos desde hace dos años. Sin embargo, consideró que su aplicación no sería suficiente para terminar con el huachicol fiscal.

“Esta es una muy buena medida en términos de narrativa, de intenciones, pero eso no resuelve el problema del contrabando”, sostuvo.

Corrupción en aduanas, el problema que señala Gonzalo Monroy

El especialista explicó que el contrabando de combustibles también está relacionado con la corrupción en puertos y aduanas, por donde pueden ingresar cargamentos sin cumplir con los controles correspondientes.

“Tenemos que justamente ir corrigiendo la corrupción que tenemos en las aduanas”, dijo Monroy, quien señaló que la presencia de las Fuerzas Armadas en estos puntos no ha sido suficiente para erradicar el problema.

También indicó que el norte y noreste del país siguen enfrentando un problema grave de contrabando.

¿Rastrear el IEPS aumentaría el precio de la gasolina?

Sobre un posible efecto para los consumidores, Gonzalo Monroy afirmó que la medida de rastreo no representaría, por sí misma, un impacto inmediato en los precios.

El especialista mencionó como referencia los acuerdos para mantener la gasolina Magna alrededor de los 24 pesos y el diésel en 27 pesos. Explicó que en estos precios intervienen factores como el cobro del IEPS y descuentos ofrecidos por Petróleos Mexicanos a distribuidores y gasolineras.

Al hablar de posibles alternativas contra el contrabando, Monroy planteó: “Si quieren acabar con el contrabando, tienes que bajar los impuestos del IEPS”.

Sin embargo, explicó que esto representaría un fuerte costo para las finanzas públicas. Según las cifras mencionadas por el especialista durante la entrevista, se espera recaudar más de 450 mil millones de pesos por este concepto.

Monroy consideró que, debido al tamaño de esos ingresos, el Estado mexicano difícilmente renunciaría a esa recaudación.

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