Tormenta tropical Boris suspende clases en estados de México; aquí su trayectoria en vivo
La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla anunciaron la suspensión de actividades académicas y administrativas para este lunes 8 de junio de 2026 en todos los niveles educativos, tanto públicos como privados, en ambos turnos ante las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas.
Suspensión de clases en Guerrero por la tormenta tropical Boris
La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) informó la suspensión de actividades académicas y administrativas para este lunes 8 de junio en todos los niveles educativos, tanto en escuelas públicas como privadas y en ambos turnos.
La medida responde al avance de la Depresión Tropical Dos-E, sistema que evolucionó a la tormenta tropical Boris frente a las costas del Pacífico mexicano.
La dependencia estatal indicó que la suspensión aplicará en seis regiones de Guerrero:
- Sierra
- Costa Grande
- Acapulco
- Costa Chica
- Centro
- Montaña
Asimismo, recomendó a estudiantes, docentes, padres de familia y personal administrativo mantenerse atentos a los avisos oficiales y activar los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades de Protección Civil.
Puebla suspende clases presenciales en Sierras Norte y Nororiental
Por su parte, la SEP Puebla anunció la suspensión de clases presenciales este lunes en todos los niveles educativos de las regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental.
La decisión fue tomada ante el pronóstico de lluvias intensas, tormentas eléctricas, vientos fuertes y posible caída de granizo en distintas zonas del estado.
La medida impactará a 5 mil 836 escuelas ubicadas en 62 municipios, donde 407 mil 20 estudiantes continuarán sus actividades académicas a distancia con el acompañamiento de 22 mil 245 docentes.
Qué municipios de Puebla no tendrán clases
La autoridad educativa informó que para el martes 9 de junio la suspensión continuará únicamente en planteles de la Sierra Norte, mientras que en la Sierra Nororiental aplicará solamente durante el lunes, salvo nuevas indicaciones derivadas de las condiciones climáticas.
Los municipios de la Sierra Norte donde se suspenderán actividades son:
- Huauchinango
- Ahuacatlán
- Ahuazotepec
- Amixtlán
- Aquixtla
- Camocuautla
- Cuautempan
- Chiconcuautla
- Zacatlán
- Chignahuapan
- Huitzilan de Serdán
- Ixtacamaxtitlán
- Jalpan
- Jopala
- Juan Galindo
- Tetela de Ocampo
- Pahuatlán
- Venustiano Carranza
- Francisco Z. Mena
- Naupan
- Pahuatlán
- Pantepec
- San Felipe Tepatlán
- Tepetzintla
- Tepango de Rodríguez
- Tlacuilotepec
- Tlaola
- Tlapacoya
- Tlaxco
- Xicotepec
- Xochiapulco
- Xochitlán de Vicente Suárez
- Zapotitlán de Méndez
- Zautla
- Zihuateutla
En la Sierra Nororiental, la medida incluye los siguientes municipios:
- Acateno
- Atempan
- Atlequizayan
- Ayotoxco de Guerrero
- Caxhuacan
- Cuetzalan del Progreso
- Chignautla
- Huehuetla
- Hueyapan
- Hueytamalco
- Hueytlalpan
- Ixtepec
- Jonotla
- Nauzontla
- Olintla
- Tenampulco
- Teteles de Ávila Castillo
- Teziutlán
- Tlatlauquitepec
- Tuzamapan de Galeana
- Yaonáhuac
- Zacapoaxtla
- Zaragoza
- Zoquiapan
Autoridades llaman a seguir medidas preventivas
Tanto en Guerrero como en Puebla, las autoridades educativas exhortaron a la comunidad escolar a mantenerse informada a través de canales oficiales y atender las recomendaciones emitidas por Protección Civil.
Las suspensiones buscan reducir riesgos para estudiantes, docentes y personal educativo ante la presencia de lluvias intensas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y posibles afectaciones derivadas del paso de Boris por el sur del país.
Trayectoria en vivo de la tormenta tropical Boris
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