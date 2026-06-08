Tormenta tropical Boris suspende clases en estados de México; aquí su trayectoria en vivo

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Sin clases este lunes 8 de junio por lluvias y avance de Boris: Getty

La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla anunciaron la suspensión de actividades académicas y administrativas para este lunes 8 de junio de 2026 en todos los niveles educativos, tanto públicos como privados, en ambos turnos ante las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas.

Suspensión de clases en Guerrero por la tormenta tropical Boris

La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) informó la suspensión de actividades académicas y administrativas para este lunes 8 de junio en todos los niveles educativos, tanto en escuelas públicas como privadas y en ambos turnos.

La medida responde al avance de la Depresión Tropical Dos-E, sistema que evolucionó a la tormenta tropical Boris frente a las costas del Pacífico mexicano.

La dependencia estatal indicó que la suspensión aplicará en seis regiones de Guerrero:

Sierra

Costa Grande

Acapulco

Costa Chica

Centro

Montaña

Asimismo, recomendó a estudiantes, docentes, padres de familia y personal administrativo mantenerse atentos a los avisos oficiales y activar los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades de Protección Civil.

🌧️🏫#Comunicado | Se suspenden clases en las regiones: Sierra, Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Centro y Montaña del estado de Guerrero debido a la Tormenta Tropical Dos- E.



Verifica la información en nuestro sitio oficial 👉https://t.co/pkmvCcDQQ3 pic.twitter.com/EOctSHjTMs — Secretaría de Educación Guerrero (@EducGuerrero) June 7, 2026

Puebla suspende clases presenciales en Sierras Norte y Nororiental

Por su parte, la SEP Puebla anunció la suspensión de clases presenciales este lunes en todos los niveles educativos de las regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental.

La decisión fue tomada ante el pronóstico de lluvias intensas, tormentas eléctricas, vientos fuertes y posible caída de granizo en distintas zonas del estado.

La medida impactará a 5 mil 836 escuelas ubicadas en 62 municipios, donde 407 mil 20 estudiantes continuarán sus actividades académicas a distancia con el acompañamiento de 22 mil 245 docentes.

Qué municipios de Puebla no tendrán clases

La autoridad educativa informó que para el martes 9 de junio la suspensión continuará únicamente en planteles de la Sierra Norte, mientras que en la Sierra Nororiental aplicará solamente durante el lunes, salvo nuevas indicaciones derivadas de las condiciones climáticas.

Los municipios de la Sierra Norte donde se suspenderán actividades son:

Huauchinango

Ahuacatlán

Ahuazotepec

Amixtlán

Aquixtla

Camocuautla

Cuautempan

Chiconcuautla

Zacatlán

Chignahuapan

Huitzilan de Serdán

Ixtacamaxtitlán

Jalpan

Jopala

Juan Galindo

Tetela de Ocampo

Pahuatlán

Venustiano Carranza

Francisco Z. Mena

Naupan

Pahuatlán

Pantepec

San Felipe Tepatlán

Tepetzintla

Tepango de Rodríguez

Tlacuilotepec

Tlaola

Tlapacoya

Tlaxco

Xicotepec

Xochiapulco

Xochitlán de Vicente Suárez

Zapotitlán de Méndez

Zautla

Zihuateutla

En la Sierra Nororiental, la medida incluye los siguientes municipios:

Acateno

Atempan

Atlequizayan

Ayotoxco de Guerrero

Caxhuacan

Cuetzalan del Progreso

Chignautla

Huehuetla

Hueyapan

Hueytamalco

Hueytlalpan

Ixtepec

Jonotla

Nauzontla

Olintla

Tenampulco

Teteles de Ávila Castillo

Teziutlán

Tlatlauquitepec

Tuzamapan de Galeana

Yaonáhuac

Zacapoaxtla

Zaragoza

Zoquiapan

Autoridades llaman a seguir medidas preventivas

Tanto en Guerrero como en Puebla, las autoridades educativas exhortaron a la comunidad escolar a mantenerse informada a través de canales oficiales y atender las recomendaciones emitidas por Protección Civil.

Las suspensiones buscan reducir riesgos para estudiantes, docentes y personal educativo ante la presencia de lluvias intensas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y posibles afectaciones derivadas del paso de Boris por el sur del país.

Trayectoria en vivo de la tormenta tropical Boris

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