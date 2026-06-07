Sheinbaum presenta Olinia 1, vehículo eléctrico mexicano que costará 150 mil pesos

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La presidenta Claudia Sheinbaum presentó Olinia 1, el nuevo vehículo eléctrico mexicano que tendrá un precio inicial de 150 mil pesos y cuyas primeras entregas están previstas para el verano de 2027.

Durante el evento, se informó el inicio de la fase de producción del proyecto, desarrollado durante los últimos dos años como parte de una estrategia de electromovilidad en México.

La mandataria federal condujo el prototipo durante la presentación y señaló que el proyecto entra en una nueva etapa enfocada en la producción del vehículo.

“Hoy mostramos innovación en electromovilidad y alrededor de ella, porque no solamente es este vehículo, y ahora entraremos a la nueva fase de producción” Presidenta Claudia Sheinbaum.

Olinia 1, vehículo eléctrico mexicano. Foto: Gobierno de México.

De acuerdo con Roberto Capuano, encargado del Proyecto Olinia, el modelo estará disponible en distintas versiones y el precio variará de acuerdo con el equipamiento que incorpore cada unidad.

“Olinia 1 estará disponible en diferentes versiones y su precio será desde los 150 mil pesos, IVA incluido, la diferencia en el precio será en el equipamiento, eso la anunciaremos más adelante, comenzaremos con las primeras entregas en el verano del 2027” Roberto Capuano, encargado del Proyecto Olinia.

Hoy presentamos Olinia, el auto eléctrico creado por jóvenes mexicanas y mexicanos. pic.twitter.com/IkexSRtTDY — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 7, 2026

Olinia 1: características del vehículo eléctrico mexicano

El Olinia 1 fue diseñado para uso urbano y contará con una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora. Su batería tiene una capacidad de 14.7 kilowatts-hora y ofrece una autonomía superior a los 125 kilómetros por carga.

Imelda Vega, investigadora del Instituto Tecnológico de Puebla, explicó que el costo de operación del vehículo es de 49 centavos por kilómetro, lo que permitiría generar ahorros en combustible para los usuarios.

“Con más de 125 km de autonomía por carga o línea 1 logra un costo de operación de 49 centavos por kilómetro (..) puede ahorrar hasta más de 50 mil pesos al año, sólo en combustible. Este vehículo se terminará pagando con el ahorro que genera” Imelda Vega, investigadora del Instituto Tecnológico de Puebla.

Presentación de Olinia. Zumpango, Estado de México https://t.co/jDb0Df1FKx — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 7, 2026

Por su parte, Rafael Garayoa, director técnico del Proyecto Olinia, indicó que el vehículo fue concebido para trayectos urbanos y para operar durante jornadas prolongadas de trabajo.

“El vehículo es muy cómodo para los trayectos urbanos, y para un uso cotidiano intensivo o sea 8 o 12 horas de trabajo del vehículo lo permite” Rafael Garayoa, director técnico del Proyecto Olinia.

También señaló que tanto el motor como la batería cuentan con protección IP67, lo que permite resistencia al agua en condiciones asociadas con lluvia, charcos e inundaciones.

El prototipo tiene capacidad para seis personas, incluye espacio para el acceso de una silla de ruedas y cuenta con llanta de refacción.

Producción de Olinia 1 y plan de carga en México

Los desarrolladores informaron que el vehículo eléctrico mexicano podrá cargarse mediante conexiones domésticas o comerciales convencionales.

Además, Roberto Capuano explicó que se trabaja en la instalación de infraestructura de carga en el país. Como parte de ese plan, se contempla la implementación inicial de 2 mil puntos de carga en el Estado de México, la Ciudad de México y Puebla.

“Estamos trabajando los detalles para poder instalar decenas de miles de puntos de carga en el país (…) ya tenemos el plan para los primeros 2 mil puntos de carga en los estados de México, la Ciudad de México, y en Puebla” Roberto Capuano, encargado del Proyecto Olinia.

Durante la presentación también se informó que el gobierno federal busca impulsar una sustitución masiva de taxis mediante la incorporación de unidades Olinia 1.

Capuano adelantó que, una vez concluido el Mundial 2026, será presentada una versión de carga del vehículo, ampliando así la oferta de modelos contemplados dentro del proyecto.

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