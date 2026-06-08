Activan planes DN-III-E y Marina por Boris; más de 33 mil elementos están en alerta

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Foto: Defensa

Ante las lluvias y posibles afectaciones asociadas a la tormenta tropical Boris, las Fuerzas Armadas activaron los protocolos de prevención en el sur del país. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó este lunes 8 de junio la aplicación del Plan DN-III-E en Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Por su parte, la Secretaría de Marina (Semar) mantiene activo el Plan Marina desde el domingo en Colima, Guerrero y Oaxaca para responder ante cualquier emergencia derivada del fenómeno meteorológico.

Las acciones buscan proteger a la población, vigilar zonas de riesgo y preparar personal, vehículos, aeronaves e insumos que puedan ser utilizados en caso de inundaciones, deslaves o afectaciones provocadas por las lluvias.

Efectos



💨 #Viento: de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 110 km/h en costa de Guerrero; viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en costas de Michoacán y Oaxaca (oeste), y viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Jalisco y Colima.



☔️ #Lluvias… pic.twitter.com/eiC2hHJsRu — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 8, 2026

Más de 33 mil militares y guardias nacionales están en alerta

La Sedena informó que más de 33 mil 500 efectivos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional se encuentran en situación de alerta en los estados que podrían resentir los efectos de la temporada de lluvias y ciclones tropicales.

Entre las tareas que ya realizan destacan:

Recorridos de vigilancia en zonas de riesgo

Monitoreo de ríos y cuerpos de agua

Coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno

Intercambio de información preventiva

Despeje de la Autopista del Sol, en el tramo Chilpancingo-Acapulco

Vigilancia en la carretera Oaxaca-Tehuantepec

¿Con qué equipo cuenta el Plan DN-III-E?

Dentro del despliegue preventivo, la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres cuenta con:

9 unidades de maquinaria pesada

5 helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana

1 cocina comunitaria

1 tortilladora con capacidad para producir 2 mil 500 raciones calientes al día

1 planta potabilizadora capaz de distribuir mil litros de agua diarios

#AvisoMeteorológico La #TormentaTropical #Boris se localiza a 80 km al suroeste de Punta Maldonado, #Guerrero. Toda la información actualizada sobre este sistema en https://t.co/AuPmCtIsFi pic.twitter.com/bXkCkSoghB — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 8, 2026

Además, en el Valle de México permanecen en alerta más de mil 300 integrantes de la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastres.

Sedena mantiene miles de despensas y litros de agua en reserva

Como parte de las medidas preventivas, en el Centro Estratégico Militar de Acopio ubicado en Santa Lucía, Estado de México, se mantienen disponibles:

8 mil 798 despensas

14 mil 840 canastas alimentarias

25 mil 308 litros de agua embotellada

15 mil 448 paquetes de enseres

Estos insumos podrán ser distribuidos entre la población en caso de que las condiciones lo requieran.

Plan Marina se mantiene activo en Colima, Guerrero y Oaxaca

La Secretaría de Marina activó desde el domingo el Plan Marina en fase de prevención ante la entonces depresión tropical Dos-E, sistema que posteriormente evolucionó a la tormenta tropical Boris.

La dependencia informó que mantiene monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y coordinación constante con autoridades de Protección Civil para implementar medidas preventivas oportunamente.

¿Cuántos elementos de Marina están listos para responder?

La Armada de México reportó personal y equipo disponible en tres regiones estratégicas del Pacífico.

Sexta Región Naval, en Manzanillo, Colima

278 elementos

Brigada de Respuesta a Emergencias de 126 elementos

16 vehículos

14 embarcaciones

166 equipos especializados

Entre el equipo disponible destacan cocinas móviles, plantas potabilizadoras, motobombas, maquinaria pesada, motosierras y drones.

Octava Región Naval, en Acapulco, Guerrero

498 elementos

Brigada de Respuesta a Emergencias integrada por 190 elementos

41 vehículos

10 embarcaciones

Décima Región Naval, en Salina Cruz, Oaxaca

3 mil 241 elementos

Brigada de Respuesta a Emergencias conformada por 186 elementos

La región cuenta además con personal y equipo especializado para labores de evacuación, apoyo humanitario y salvaguarda de la población.

¿Qué recomienda la autoridad ante la tormenta Boris?

Las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

También recomendaron consultar los boletines oficiales sobre la evolución del fenómeno y atender las indicaciones emitidas por las autoridades locales para reducir riesgos.

En el caso de la comunidad marítima, la Marina llamó a seguir los avisos de las Capitanías de Puerto para evitar situaciones de peligro durante el desarrollo del fenómeno.

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