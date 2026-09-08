Este martes se publican los resultados de la prueba PISA 2025, la primera de la Nueva Escuela Mexicana

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Foto: Getty Images/Ilustrativa

Este martes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentará los resultados de la prueba PISA 2025, informó el IMCO, que recordó que en las últimas pruebas México estuvo entre los 3 países con menor desempeño.

Mientras que esta edición de la prueba es la primera que medirá el impacto de la Nueva Escuela Mexicana, aplicada en 2025 en medio de una polémica con el Gobierno de México, que desestimó los datos de 2022 calificándolos de neoliberales.

📚 ¿Cómo le irá a México en las pruebas PISA?



En 2022, México estuvo entre los tres países de la OCDE con menor desempeño promedio.



📅 Mañana, 8 de septiembre, se publican los resultados 2025, que medirán el desempeño en Ciencias, Matemáticas, Comprensión Lectora y Aprendizaje… pic.twitter.com/wXs8usxt2S — IMCO (@imcomx) September 8, 2026

¿Qué es la prueba PISA y qué mide?

A través de su cuenta de X, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) destacó que será este martes cuando se presenten los resultados de la prueba aplicada en 2025, anunciando a su vez un análisis detallado del panorama educativo en nuestro país.

A la par, la asociación civil recordó que México bajó alrededor de 20 puntos en matemáticas entre 2009 y 2022, cuando tuvo su mejor posición, así como 10 puntos en compresión lectora, en el mismo periodo, y poco menos de 10 en ciencias, entre 2018 (su punto más alto) y 2022.

Aplicada regularmente cada tres años entre los países miembro de la OCDE, la prueba Programme for International Student Assessment –Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes– (PISA) evalúa la capacidad de los alumnos para usar lo aprendido y resolver problemas en la vida real.

Mientras que ésta es implementada en una muestra de jóvenes de entre 15 y 16 años de escuelas públicas y privadas de los 90 países participantes, evaluando conocimientos de Ciencias, Matemáticas, Comprensión Lectora y Aprendizaje en el Mundo Digital.

¿Cuál es la polémica con la prueba PISA?

En 2023, tras la publicación de los resultados de la penúltima prueba PISA (de 2022), el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su administración no tomaba en cuenta los resultados, pues “todos esos parámetros se crearon en la época del predominio del periodo neoliberal”.

Agregó que en administraciones anteriores “querían impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza, la excelencia y desaparecer la educación pública, degradándola”, además de ofender a los maestros, y que la PISA era “parte de lo mismo”, y aseveró que hacer caso a los resultados de la prueba era como atender a las recomendaciones de alguna encuestadora no afín a su movimiento, o al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Declaraciones que dieron a entender que México no participaría en la edición de 2025, la que se presentará mañana, por lo que AMLO tuvo que salir a aclarar que el sistema educativo nacional sí se presentaría a dicha prueba, pues su gobierno estaba “abierto a todas las evaluaciones que se hagan”.

Siendo ésta la primera que tomará en cuenta el modelo educativo de la Nueva Escuela Mexicana, implementado en el país durante la administración de López Obrador, y mantenido por la de Claudia Sheinbaum.

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