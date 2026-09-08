A las nueve en Uno: toda la información y más | Martes 8 de septiembre de 2026

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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:

✔️ Publican resultados de PISA 2025: lectura, ciencias, matemáticas y habilidades digitales, bajo la lupa

✔️ FGR asegura bodega vinculada a Manuel Farías con documentos clasificados y armas

✔️ UIF congela cuentas de Ricardo Jesús Velarde, exsecretario de Economía de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha

✔️ Residentes del Hospital General de México exigen auditoría y sanciones tras brote de salmonela

✔️ México y Estados Unidos implementan operativo contra drones en la frontera

✔️ Paquete Económico 2027 apunta contra facturas falsas y evasión fiscal

✔️ Sube a 11 el número de fallecidos por la explosión de pirotecnia en Temascalcingo

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