PISA 2025: 4 de cada 10 estudiantes mexicanos no alcanzan el nivel básico en matemáticas, lectura y ciencias

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México ha descendido en tres de las principales áreas de PISA. Foto: Cuartoscuro

41.8% de los estudiantes mexicanos evaluados en PISA 2025 quedó por debajo del nivel básico de competencia en matemáticas, lectura y ciencias, mientras que México obtuvo 388 puntos en matemáticas, siete menos que en 2022, de acuerdo con los resultados de la evaluación de la OCDE.

El porcentaje de estudiantes mexicanos que no alcanzó el nivel 2 en ninguna de las tres áreas fue superior al promedio de la OCDE, que se ubicó en 19.7%.

La edición 2025 de PISA evaluó a más de 760 mil estudiantes de 15 años en 91 países y economías. Los participantes representan aproximadamente a 33 millones de jóvenes.

En México participaron 7 mil 843 estudiantes de 297 escuelas. Sus resultados representan a aproximadamente 1.58 millones de jóvenes de 15 años, equivalentes a 69% de la población total de esa edad.

México queda por debajo de la OCDE en PISA 2025

Los resultados de PISA 2025 colocaron a México por debajo del promedio de la OCDE en las cuatro evaluaciones:

Matemáticas: 388 puntos frente a 463 de la OCDE

388 puntos frente a 463 de la OCDE Lectura: 408 frente a 461

408 frente a 461 Ciencias: 414 frente a 482

414 frente a 482 Resolución de problemas computacionales: 453 frente a 500

La mayor diferencia se registró en matemáticas, con 75 puntos entre México y el promedio de la OCDE.

En esta edición, ciencias fue el área principal de evaluación, mientras que matemáticas y lectura fueron áreas secundarias. También se incluyó por primera vez en esta edición la evaluación de resolución de problemas computacionales.

México frente a la OCDE en la prueba Pisa. Imagen: UnoTV

4 de cada 10 estudiantes no alcanzan el nivel básico

El 41.8% de los estudiantes mexicanos quedó por debajo del nivel 2 de competencia en matemáticas, lectura y ciencias.

El promedio de la OCDE fue de 19.7%.

El nivel 2 representa el umbral de competencia básica. En matemáticas, por ejemplo, supone que los estudiantes pueden interpretar una situación sencilla y reconocer cómo puede representarse matemáticamente.

Para la materia de matemáticas, solo 30% de los estudiantes mexicanos alcanzó al menos el nivel 2, frente a 65% en promedio en la OCDE.

En lectura, alrededor de la mitad de los estudiantes mexicanos llegó al menos al nivel 2, frente a 69% en la OCDE.

Para el caso de ciencias también fue aproximadamente la mitad, mientras que el promedio de la organización fue de 74%.

Matemáticas: México obtiene 388 puntos

México obtuvo 388 puntos en matemáticas, frente a los 395 de 2022. La disminución de siete puntos fue considerada estadísticamente significativa por la OCDE.

El resultado de 2025 es el más bajo para México desde 2006. Sin embargo, no es el menor de toda la serie histórica, debido a que en 2003 el país obtuvo 385 puntos.

Los resultados mexicanos en matemáticas han sido:

2003: 385 puntos

2006: 406

2009: 419

2012: 413

2015: 408

2018: 409

2022: 395

2025: 388

El resultado de 2025 representa además una disminución de 21 puntos respecto de 2018.

La OCDE señala que 30% de los estudiantes mexicanos alcanzó al menos el nivel 2 en matemáticas, frente a 65% en promedio entre los países miembros.

Lectura baja siete puntos respecto de 2022

En lectura, México obtuvo 408 puntos, frente a los 415 registrados en 2022.

Aunque la diferencia numérica es de siete puntos, la OCDE considera que el resultado de 2025 fue aproximadamente el mismo que el de 2022. Por ello, el cambio no debe describirse como una disminución estadísticamente significativa.

La serie histórica muestra que México obtuvo 422 puntos en 2000, 400 en 2003, 410 en 2006, 425 en 2009, 424 en 2012, 423 en 2015, 420 en 2018, 415 en 2022 y 408 en 2025.

En esta área, alrededor de la mitad de los estudiantes mexicanos alcanzó al menos el nivel 2, frente a 69% en promedio en la OCDE.

Ciencias sube cuatro puntos, pero el cambio no es significativo

México obtuvo 414 puntos en ciencias, cuatro más que los 410 registrados en 2022.

La OCDE considera que las fluctuaciones en esta área han sido pequeñas y no estadísticamente significativas.

Por ello, el resultado de 2025 representa un aumento numérico de cuatro puntos, pero el desempeño se mantiene estable en términos estadísticos.

México queda debajo de Chile, Uruguay y Costa Rica

Los resultados de PISA 2025 muestran diferencias entre México y otros países de América Latina.

Chile obtuvo 403 puntos en matemáticas, 436 en lectura y 442 en ciencias.

Uruguay registró 405 en matemáticas, 423 en lectura y 445 en ciencias.

Costa Rica alcanzó 387 en matemáticas, 416 en lectura y 424 en ciencias.

México obtuvo 388 en matemáticas, 408 en lectura y 414 en ciencias.

De acuerdo con estos puntajes, México quedó por debajo de Chile, Uruguay y Costa Rica en las tres áreas.

En ciencias, México y Colombia registraron 414 puntos. En lectura y matemáticas, México obtuvo mayores puntajes que Colombia.

Frente a Brasil, México registró mayores resultados en las tres áreas. Respecto de Perú, México tuvo más puntos en ciencias y lectura, pero no en matemáticas.

México en PISA 2025 frente a América Latina. Imagen: UnoTV

México y Estados Unidos: ¿cuál es la diferencia?

En PISA 2025, Estados Unidos obtuvo 502 puntos en ciencias, 490 en lectura, 463 en matemáticas y 513 en resolución de problemas computacionales.

México registró 414, 408, 388 y 453 puntos, respectivamente.

Las diferencias fueron:

Ciencias: 88 puntos

Lectura: 82 puntos

Matemáticas: 75 puntos

Problemas computacionales: 60 puntos

En matemáticas, los 463 puntos de Estados Unidos coinciden con el promedio de la OCDE. En ciencias y lectura, el país se ubicó por encima de la media de la organización.

Singapur y China registran los puntajes más altos

Los resultados de PISA 2025 no establecen un solo país como líder en las tres materias.

B-S-J-Z, región de China evaluada por PISA, obtuvo el mayor puntaje en ciencias y matemáticas, con 597 y 612 puntos, respectivamente.

Singapur ocupó el primer lugar en lectura, con 535 puntos. También obtuvo 563 en matemáticas y 560 en ciencias.

En matemáticas, la diferencia entre México y Singapur fue de 175 puntos.

En lectura fue de 127 puntos y en ciencias de 146.

B-S-J-Z alcanzó 612 puntos en matemáticas, por lo que la diferencia con México fue de 224 puntos en esa área.

Pocos estudiantes mexicanos llegan a los niveles más altos

Además de la proporción de estudiantes que no alcanza el nivel básico, los resultados de PISA 2025 muestran una baja presencia de alumnos mexicanos en los niveles superiores.

En matemáticas, casi ningún estudiante mexicano alcanzó los niveles 5 o 6, frente a 8% en promedio en la OCDE.

En ciencias, la proporción de estudiantes mexicanos en los niveles 5 o 6 también fue prácticamente inexistente, frente a 7% en la OCDE.

Para lectura, casi ningún estudiante mexicano alcanzó el nivel 5 o superior, mientras que el promedio de la OCDE fue de 6%.

En las tres áreas, apenas 0.5% de los estudiantes mexicanos aparece como alumno de alto desempeño en al menos una de ellas, frente a 11.9% en promedio en la OCDE.

Resolución de problemas computacionales: México obtiene 453 puntos

En resolución de problemas computacionales, México obtuvo 453 puntos, 47 menos que los 500 del promedio de la OCDE.

Esta evaluación mide capacidades para resolver problemas en entornos computacionales y digitales. No corresponde a una prueba de conocimientos de programación.

Los mayores resultados correspondieron a Macao, Singapur, B-S-J-Z (China), Japón, Chinese Taipei y Hong Kong.

PISA 2025 ocurre en medio de un retroceso internacional

Los resultados de México se presentan dentro de una reducción del desempeño registrada también entre los países de la OCDE.

Entre 2015 y 2025, el promedio de matemáticas pasó de 485 a 463 puntos, una disminución de 22 puntos.

En lectura, el promedio pasó de 489 a 461 puntos, una reducción de 28 puntos.

En ciencias, el descenso fue menor, de 489 a 482 puntos.

La OCDE señala que entre 2018 y 2025 el desempeño en lectura disminuyó en tres cuartas partes de los sistemas educativos con datos comparables.

En México, el organismo también identifica un elemento relacionado con la expansión de la educación secundaria.

Entre 2015 y 2025, la cantidad de jóvenes de 15 años elegibles para presentar PISA aumentó a un ritmo mayor que la población total de esa edad. La OCDE señala que esto sugiere una incorporación progresiva de estudiantes de poblaciones que anteriormente tenían menor acceso a la educación secundaria.

Según el organismo, una parte de la disminución observada en los resultados promedio de México a largo plazo puede estar relacionada con este cambio en la composición de la población escolarizada.

Los estudiantes evaluados en PISA 2025 tenían entre 15 años 3 meses y 16 años 2 meses al momento de la prueba. Por su edad, pudieron haber cursado parte de su trayectoria durante los primeros años de implementación de la Nueva Escuela Mexicana, pero no toda su formación ocurrió bajo ese modelo.

La OCDE no establece una relación causal entre la Nueva Escuela Mexicana y los resultados obtenidos por México en PISA 2025.

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