Operación “Águila Alta”: México y EE. UU. realizan operativo bilateral anti-drones
Este lunes 7 de septiembre, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que, desde el pasado 31 de agosto y hasta el próximo 21 de septiembre, se lleva a cabo un operativo bilateral entre México y Estados Unidos, en la franja fronteriza de Tijuana-San Diego.
Según lo mencionado, la operación “Águila Alta” tiene como objetivo detectar e inhabilitar drones de uso comercial, mismos que presuntamente son utilizados por grupos criminales en la frontera entre Tijuana, Baja California, y San Diego, California.
Operación se realiza en dos fases
Con base en lo informado por la Defensa, la operación bilateral se realiza en dos fases. La primera se llevó a cabo del 31 de agosto al 2 de septiembre. Por su parte, la segunda ocurre desde hoy, 7 de septiembre, hasta el 21 del mismo mes.
- Fase 1: ejercicio de coordinación sobre problemática de drones, culminando con reconocimientos terrestres simultáneos. Ambos países realizaron la operación dentro de su territorio.
- Fase 2: despliegue de las fuerzas en la frontera de cada país, con el apoyo de equipos anti-dron fijos y móviles.
La dependencia resaltó que la cooperación entre las fuerzas de México y Estados Unidos se lleva a cabo en ambos países, cada quien en su territorio, manteniendo el respeto la soberanía.
Sin embargo, el operativo no es nuevo, pues se llevó a cabo uno similar del 17 al 31 de marzo de 2026, en la frontera entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas.
Grupos criminales utilizan drones en la frontera
Según la información de la Defensa, los grupos criminales se han desplegado en la frontera entre Tijuana y San Diego. Ahí, utilizarían drones para vigilar a las autoridades durante el tráfico de personas y drogas.
De este modo, la operación “Águila Alta” entre México y Estados Unidos busca inhabilitar el uso de los drones, con base en el respeto a la soberanía nacional.
Por último, se señaló que la operación se rige por “los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos, privilegiando en todo momento los intereses del Estado mexicano”.
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