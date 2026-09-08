Operación “Águila Alta”: México y EE. UU. realizan operativo bilateral anti-drones

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Operativo bilateral anti-drones. Foto: Cuartoscuro

Este lunes 7 de septiembre, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que, desde el pasado 31 de agosto y hasta el próximo 21 de septiembre, se lleva a cabo un operativo bilateral entre México y Estados Unidos, en la franja fronteriza de Tijuana-San Diego.

Según lo mencionado, la operación “Águila Alta” tiene como objetivo detectar e inhabilitar drones de uso comercial, mismos que presuntamente son utilizados por grupos criminales en la frontera entre Tijuana, Baja California, y San Diego, California.

Operación se realiza en dos fases

Con base en lo informado por la Defensa, la operación bilateral se realiza en dos fases. La primera se llevó a cabo del 31 de agosto al 2 de septiembre. Por su parte, la segunda ocurre desde hoy, 7 de septiembre, hasta el 21 del mismo mes.

Fase 1: ejercicio de coordinación sobre problemática de drones, culminando con reconocimientos terrestres simultáneos. Ambos países realizaron la operación dentro de su territorio.

sobre problemática de drones, culminando con reconocimientos terrestres simultáneos. Ambos países realizaron la operación dentro de su territorio. Fase 2: despliegue de las fuerzas en la frontera de cada país, con el apoyo de equipos anti-dron fijos y móviles.

La dependencia resaltó que la cooperación entre las fuerzas de México y Estados Unidos se lleva a cabo en ambos países, cada quien en su territorio, manteniendo el respeto la soberanía.

Sin embargo, el operativo no es nuevo, pues se llevó a cabo uno similar del 17 al 31 de marzo de 2026, en la frontera entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas.

Grupos criminales utilizan drones en la frontera

Según la información de la Defensa, los grupos criminales se han desplegado en la frontera entre Tijuana y San Diego. Ahí, utilizarían drones para vigilar a las autoridades durante el tráfico de personas y drogas.

De este modo, la operación “Águila Alta” entre México y Estados Unidos busca inhabilitar el uso de los drones, con base en el respeto a la soberanía nacional.

Por último, se señaló que la operación se rige por “los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos, privilegiando en todo momento los intereses del Estado mexicano”.

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