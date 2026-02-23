Quema de Bancos del Bienestar: lista de estados donde fueron atacados

GENERANDO AUDIO...

Tras la captura y deceso de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), autoridades estatales reportaron incendios en sucursales del Banco del Bienestar en distintas entidades del país.

De acuerdo con reportes en redes sociales, los ataques consistieron en la quema de instalaciones bancarias y daños a inmuebles, presuntamente como reacción a los operativos federales realizados contra la estructura criminal del CJNG donde fue abatido el “Mencho”.

Las autoridades indicaron que no se reportaron víctimas mortales en estos incidentes; sin embargo, algunas sucursales registraron daños materiales. Elementos de seguridad y cuerpos de emergencia acudieron para sofocar los incendios y acordonar las zonas afectadas.

Estados donde se reportó quema de Bancos del Bienestar

Según la información oficial, difundida por Gobiernos estatales y corporaciones de seguridad, los incidentes se registraron en:

Estado de México

Guanajuato

Jalisco

Puebla

Michoacán

En estas entidades se activaron protocolos de seguridad y vigilancia reforzada en instalaciones estratégicas, incluidas oficinas gubernamentales y sucursales bancarias.

Refuerzan vigilancia en instalaciones federales

Autoridades federales y estatales señalaron que mantienen operativos coordinados para evitar nuevos ataques contra edificios públicos. Asimismo, informaron que las investigaciones están en curso para identificar a los responsables de los incendios.

El Banco del Bienestar, institución financiera pública encargada de dispersar programas sociales, no ha informado sobre afectaciones en la operación de pagos, aunque algunas sucursales podrían permanecer cerradas temporalmente mientras se evalúan daños estructurales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar la difusión de rumores.

