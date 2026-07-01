Las de hoy | 1 de julio de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 1 de julio de 2026

El Universal: Luz verde al T-MEC; prevén revisión anual

Este miércoles se cumple el plazo para la primera revisión conjunta de la Comisión de Libre Comercio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El proceso perfila revisiones anuales como parte del mecanismo de seguimiento del acuerdo comercial.

Reforma: Acusa Estados Unidos: CJNG paga elecciones

Autoridades de Estados Unidos señalan que el Cártel Jalisco Nueva Generación utiliza recursos obtenidos de actividades ilícitas para financiar campañas e impulsar a políticos presuntamente vinculados con la organización criminal.

Excélsior: ¡La rompen!… El Tri tumba racha de 40 años

La Selección Nacional de México puso fin a una racha de 40 años al conseguir un resultado histórico, destacado por el diario como uno de los momentos más relevantes del torneo.

Milenio Diario: Corte frena a Trump y preserva la nacionalidad por nacimiento

La máxima instancia judicial de Estados Unidos bloqueó la intención del presidente Donald Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento. Tras la decisión, el mandatario llamó al Congreso estadounidense a aprobar una ley que respalde su propuesta y planteó la posibilidad de no prorrogar el T-MEC para permitir que expire.

La Jornada: ¡Por fin!… “Jugaron con corazón, alma y orgullo”: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a la Selección Mexicana por su desempeño y destacó que el equipo jugó con “corazón, alma y orgullo”.

El Financiero: Por debajo de lo previsto el déficit fiscal

El déficit de las finanzas públicas fue 266 mil millones de pesos menor a lo previsto al cierre de mayo de 2026, de acuerdo con el balance fiscal reportado para ese periodo.

El Economista: Finanzas públicas registran a mayo caída de ingresos por ISR de 5.8%

Los ingresos por Impuesto sobre la Renta disminuyeron 5.8% al cierre de mayo, mientras que el gasto público superó a los ingresos en 418 mil 749 millones de pesos.

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