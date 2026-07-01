La mañanera de Claudia Sheinbaum, 1 de julio de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 1 de julio de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 1 de julio de 2026
Sheinbaum descarta que Estados Unidos pueda dejar pronto el T-MEC
La presidenta adelanta que a las 09:00 horas habrá una reunión virtual entre el embajador Jamieson Greer, el ministro de Economía de Canadá, Dominic Leblanc, y el titular de Economía, Marcelo Ebrard, para la renovación del T-MEC.
También expone que el tratado expira a los 16 años de su entrada en vigor; el periodo puede ampliarse otros 16 años, si alguna de las partes lo manifiesta.
Ante los amagues de Donald Trump sobre dejar el T-MEC, la presidenta explica que Estados Unidos solo puede dejarlo hasta el 3036, cuando pierde su vigencia.
Y es que, el propio acuerdo establece que, si una parte no confirma su deseo de ampliar el T-MEC, una Comisión se reunirá cada año para hacer revisiones durante los 10 años que restan al acuerdo.
“Es decir, si Estados Unidos no envía la carta el día de hoy de que quiere una prórroga de 16 años, el tratado se mantiene hasta su vigencia, que son los próximos diez años.”
La presidenta externa su solidaridad y apoyo por el fallecimiento de tres personas durante los festejos en el Ángel de la Independencia por el triunfo de la Selección Mexicana.
Asegura que la Jefatura de Gobierno está en contacto con las familias, toda vez que la Secretaría de Gobernación hará lo mismo.
Inicia la conferencia de prensa mañanera de Claudia Sheinbaum de este 1 de julio.
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