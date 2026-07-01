La mañanera de Claudia Sheinbaum, 1 de julio de 2026

Sheinbaum descarta que Estados Unidos pueda dejar pronto el T-MEC

La presidenta adelanta que a las 09:00 horas habrá una reunión virtual entre el embajador Jamieson Greer, el ministro de Economía de Canadá, Dominic Leblanc, y el titular de Economía, Marcelo Ebrard, para la renovación del T-MEC.

También expone que el tratado expira a los 16 años de su entrada en vigor; el periodo puede ampliarse otros 16 años, si alguna de las partes lo manifiesta.

Ante los amagues de Donald Trump sobre dejar el T-MEC, la presidenta explica que Estados Unidos solo puede dejarlo hasta el 3036, cuando pierde su vigencia.

Y es que, el propio acuerdo establece que, si una parte no confirma su deseo de ampliar el T-MEC, una Comisión se reunirá cada año para hacer revisiones durante los 10 años que restan al acuerdo.

“Es decir, si Estados Unidos no envía la carta el día de hoy de que quiere una prórroga de 16 años, el tratado se mantiene hasta su vigencia, que son los próximos diez años.”