Las de hoy | 1 de junio de 2026

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Uno TV presenta las noticias principales este 1 de junio de 2026

El Universal: Opacidad en contratos de empresa Mundo Maya del Ejército

El Grupo Mundo Maya habría contratado a empresas de reciente creación y a compañías presuntamente vinculadas entre sí que compitieron por los mismos contratos, lo que genera cuestionamientos sobre la transparencia en los procesos de adjudicación.

Reforma: Libra “Estafa Maestra” exsecretario de Adán

Fueron perdonadas irregularidades por 31 millones de pesos detectadas en una universidad pública de Tabasco, lo que favoreció a un exsecretario vinculado al equipo del exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández.

Excélsior: “No van a doblegar a México”

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a defender la soberanía nacional y rechazó cualquier forma de injerencia extranjera. No obstante, reiteró que continuará la colaboración con Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas.

Milenio Diario: Sheinbaum llama a impedir que Estados Unidos sea el gran elector en 2027

La mandataria sostuvo que la cooperación bilateral continuará para evitar el tráfico de drogas a través de la frontera, al considerar que se trata de una convicción humanista y una respuesta al impacto social que genera el problema de las adicciones.

La Jornada: Sheinbaum: no a la injerencia; legítimo, dudar de Estados Unidos

La presidenta señaló que es válido mantener reservas sobre las acciones de Estados Unidos y advirtió que, sin pruebas concluyentes, las acusaciones pueden extenderse de unas personas a otras.

El Financiero: Ve Secretaría de Hacienda impulso económico pese a desafíos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público considera que diversos indicadores económicos fortalecen la expectativa de una reactivación de la inversión y de la actividad productiva en el país.

El Economista: El gasto público en enero-abril fue de 3.175 billones de pesos; los ingresos, 2.95 billones

Durante el primer cuatrimestre del año, el sector público registró un gasto de 3.175 billones de pesos frente a ingresos por 2.95 billones. Como resultado, el déficit acumulado ascendió a 220 mil millones de pesos.

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