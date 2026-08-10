Las de hoy | 10 de agosto de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 10 de agosto de 2026

El Universal: FGR da carpetazo a ataque cibernético contra Pemex

La Fiscalía General de la República dictó el acuerdo de no ejercicio de la acción penal por el ataque cibernético contra Pemex ocurrido en noviembre de 2019 y concluyó la investigación.

Reforma: Pasa de mafia rumana a campaña de Morena

La Unidad de Inteligencia Financiera y el Departamento de Justicia de Estados Unidos señalan a una persona vinculada con una presunta red de lavado de dinero y su relación con una campaña de Morena.

Milenio Diario: Israel desacata plan de Trump para Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó un repliegue de las fuerzas israelíes y la creación de un Estado palestino mientras Hamás no se desarme, en una postura contraria al plan impulsado por Donald Trump.

La Jornada: Desafía Netanyahu a Trump: rechaza su plan para Gaza

Netanyahu rechazó la propuesta del presidente estadounidense para Gaza, mientras Hamás reiteró su compromiso con la hoja de ruta planteada para el territorio.

Excélsior: Viajar al examen, reto económico para aspirantes

Aspirantes a la UNAM que deben presentar el examen en sedes foráneas enfrentan nuevos gastos de traslado y alojamiento, después de haber realizado desembolsos para iniciar su vida universitaria. Algunos consideran abandonar el proceso.

El Financiero: Banxico sin ‘cantar victoria’ contra la inflación

Rodríguez Ceja afirmó que el Banco de México mantiene firme su compromiso con el mandato de estabilidad de precios, pese a la evolución reciente de la inflación.

El Economista: Exportación de autos en julio cae 9.7% y refleja el efecto de aranceles

Las exportaciones de vehículos disminuyeron 9.7% en julio, mientras que los envíos al mercado de Estados Unidos registraron una caída superior a 10%.

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