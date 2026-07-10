Las de hoy | 10 de julio de 2026

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Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 10 de julio de 2026

• El Universal: Denuncian a Víctor Rodríguez por dar contrato de 4.8 mil millones de pesos.

Antes de concluir la gestión de Víctor Rodríguez, Pemex adjudicó de manera directa un contrato de hasta 4 mil 838 millones 689 mil 280 pesos para el arrendamiento de vehículos, de acuerdo con una denuncia sobre el proceso.

• Reforma: Dan obras a favoritas de Brugada y Ruvalcaba.

El diario señala que empresas identificadas como cercanas a las administraciones de Clara Brugada y Armando Ruvalcaba recibieron contratos por 203.8 millones de pesos para la rehabilitación de estaciones.

• Milenio: México recurrirá a la vía penal por muertes de migrantes bajo custodia en EU.

Tras el caso de 17 migrantes fallecidos, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó presentar denuncias en Estados Unidos por homicidio y violaciones a derechos humanos. También cuestionó las declaraciones del exembajador Ken Salazar.

• La Jornada: Sheinbaum acusa que EU usa señalamientos por narcotráfico para debilitar gobiernos.

La presidenta sostuvo que las acusaciones relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico buscan generar injerencia y debilitar gobiernos, según el diario.

• Excélsior: Inflación cae a su nivel más bajo en cinco años.

El periódico destaca que la inflación disminuyó por tercer mes consecutivo. Señala una desaceleración en alimentos, mientras que servicios como hoteles, restaurantes y bebidas alcohólicas registraron aumentos asociados a la actividad del Mundial.

• El Financiero: Inflación baja a 3.37%, mínimo en cinco años y medio.

El diario resalta que el Índice Nacional de Precios al Consumidor descendió a una tasa anual de 3.37%, impulsado principalmente por la reducción en los precios de productos agropecuarios.

• El Economista: Inflación anual se ubica en 3.37% en junio.

Con datos del INEGI, el periódico informa que la inflación registró una disminución mensual de 0.27% y alcanzó su menor nivel anual en cinco años.

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