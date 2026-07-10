La mañanera de Claudia Sheinbaum, 10 de julio de 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su tradicional conferencia mañanera este viernes 10 de julio de 2026.
Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 10 de julio de 2026
Sheinbaum Pardo indica que buscará restablecer las relaciones diplomáticas con Perú, esto luego de que la presidenta electa, Keiko Fujimori, declarara la intención de retomar comunicaciones entre ambas naciones.
Afirma que la cancelación de la construcción del aeropuerto en el Lago de Texcoco fue una decisión adecuada y destacó la importancia ambiental de esa zona.
Con el regreso de la brigada mexicana tras las labores en Venezuela por los terremotos del pasado 24 de junio, la mandataria federal sostiene que México siempre será solidarios con las naciones que lo necesiten.
Anuncia que recibirá por la tarde a la brigada y menciona que la presidenta Delcy Rodríguez donó un perro a México.
Descartó que sea cierto que el gobierno de Estados Unidos no tenga confianza en México al no hacerle saber sobre el operativo que llevó a la captura del “Mayo” Zambada.
Destaca que el esquema de colaboración y cooperación entre México y Estados Unidos ha permitido reducir hasta en 70% el ingreso de fentanilo desde territorio mexicano hacia ese país. Asimismo, resalta las acciones de ambos gobiernos para el aseguramiento e incautación de armas de fuego.
Sobre el caso de Ismael “Mayo” Zambada, Sheinbaum Pardo manifiesta que existen versiones contradictorias por parte del Gobierno de Estados Unidos respecto a la forma en que se llevó a cabo su detención en julio de 2024.
Manifiesta que, contrario a lo que sucedía en el sexenio de Calderón, que se le dio apertura a las agencias estadounidenses de trabajar en México, actualmente no está permitido que agencias de seguridad o de investigación de otros países operen en territorio nacional.
Señala que durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón los homicidios dolosos aumentaron, lo que atribuyó a la estrategia de seguridad implementada para combatir al narcotráfico. Asimismo, afirma que durante el primer año de su administración este delito ha mostrado una tendencia a la baja.
La mandataria federal sostuvo que el Gobierno de México mantiene un registro de las personas pertenecientes a las distintas agencias de Estados Unidos que realizan labores en el país. Agrega que también se lleva un balance mensual sobre las actividades que desempeñan en territorio nacional.
Detalla que las piezas serán comercializadas en las tiendas Fonart y que el objetivo es garantizar una remuneración justa para las y los artesanos, que contemple no sólo el trabajo realizado en su elaboración, sino también una regalía por los derechos de diseño de cada pieza que se comercialice.
En su intervención en la mañanera, Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural, presenta Taller Original, programa de atención de artesanos y artesanas.
Menciona que se trata de un espacio de colaboración que da continuidad al proceso formativo de Original, donde artesanas y artesanos desarrollan propuestas de manera conjunta para fortalecer sus capacidades técnicas y comerciales.
Presenta, además, el Museo de la Grandeza Teotihuacana, cuya inversión fue de 7 millones de pesos.
Precisa que el recinto exhibe 174 piezas arqueológicas, de las cuales 150 se presentan al público por primera vez. Resalta que el 80% de su acervo es inédito y suma más de 25 mil visitantes desde el 9 de junio.
En su intervención en la mañanera, el antropólogo Omar Vázquez, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), destaca que México ha recuperado un total de 17 mil 800 bienes arqueológicos.
Del total, durante la administración de López Obrador fueron repatriadas 14 mil 162 piezas arqueológicas. En tanto, en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum han sido devueltas 3 mil 716.
Como referencia, en el sexenio de Enrique Peña Nieto se recuperaron 351 piezas, mientras que durante la administración de Felipe Calderón la cifra ascendió a 5 mil 479 bienes arqueológicos.
En su intervención en la mañanera, Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, informa que se hablará sobre la recuperación del patrimonio cultural, los avances del Museo de Sitio de Teotihuacán y la presentación del Taller de Innovación de Original
La mandataria federal presenta los temas que se abordarán en la mañanera:
– Secretaría de Cultura e Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sobre temas culturales
– Sección Suave Patria
Inicia la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en esta ocasión desde Morelia, Michoacán.
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