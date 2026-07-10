A las nueve en Uno: toda la información y más | Viernes 10 de julio de 2026

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A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:

✔️ Terremotos en Venezuela: perros rescatistas y sus binomios vuelven a México

✔️Emilio Lozoya: FGR solicita prisión preventiva para Gilda Susana, hermana del exdirector de Pemex

✔️ Metepec, Estado de México: Vinculan a proceso al alcalde Fernando Flores por presunto abuso de autoridad

✔️ Puebla: Hallan sin vida a tres mujeres dentro de una patrulla; autoridades investigan el caso

✔️ Contaminación del Río Tijuana podría ser analizada dentro del marco del T-MEC

✔️ Lluvias intensas provocan inundaciones y severas afectaciones en distintos municipios de Puebla

✔️ Erling Haaland: Dieta del futbolista noruego genera debate por consumir carne cruda

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