Embajada de Colombia en México pide evitar colectas no verificadas; aún no abren centro de acopio
La Embajada de Colombia en México y los consulados del país informaron que, hasta este 10 de agosto, no han autorizado la recolección de dinero, alimentos, medicamentos, ropa ni otros apoyos destinados a atender la emergencia que atraviesa el país tras el sismo de 7.4.
A través de un boletín de prensa, la Cancillería de Colombia agradeció las muestras de solidaridad recibidas en México y explicó que las autoridades colombianas continúan evaluando los daños y las necesidades prioritarias en las zonas afectadas.
Embajada de Colombia pide evitar colectas no verificadas
La representación diplomática pidió a la comunidad colombiana en México no entregar dinero ni artículos a personas o grupos que realicen colectas sin autorización oficial.
Las autoridades señalaron que todavía esperan instrucciones del nivel central tras el sismo en Colombia, sobre los requerimientos específicos de ayuda humanitaria y sobre la posible habilitación de centros oficiales de acopio.
Por ahora, la Embajada y los Consulados de Colombia en México no han dispuesto mecanismos oficiales para recibir, trasladar o entregar donaciones.
Asimismo, la Cancillería recomendó verificar cualquier convocatoria antes de realizar una aportación y consultar únicamente los canales institucionales para evitar que la ayuda sea entregada mediante mecanismos no autorizados.
¿Cuándo se habilitarán centros de acopio en México?
Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial una fecha para habilitar centros de acopio en México. La Embajada explicó que, una vez que las autoridades colombianas definan las necesidades y determinen si es necesario recibir ayuda desde México, se comunicarán los mecanismos autorizados.
De este modo, por ahora, quienes deseen apoyar a Colombia deberán esperar a que las autoridades anuncien oficialmente los mecanismos de ayuda humanitaria y los canales autorizados para recibir donaciones.
Por último, la Embajada de México en Colombia puso a disposición un número telefónico en caso de emergencia: +57 313 878 6028.
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