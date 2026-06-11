CFE anuncia ajustes a pensiones de jubilados de confianza

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Comisión Federal de Electricidad (CFE). Foto: Cuartoscuro.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), al igual que Petróleos Mexicanos (Pemex), realizará ajustes a las pensiones de jubilados de confianza, luego de los cambios implementados tras la reforma a la fracción IV del artículo 127 constitucional.

La empresa informó que las pensiones que superen el límite establecido serán modificadas conforme al criterio interpretativo emitido por la Consejería Jurídica, el cual considera que las jubilaciones y pensiones del personal de confianza no pueden rebasar el equivalente a la remuneración mensual de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal.

#CFEInforma | Al personal jubilado de confianza que, conforme al criterio emitido por la Consejería Jurídica respecto a la reforma al artículo 127 constitucional, se realizarán los ajustes correspondientes a las pensiones a partir de la segunda catorcena de junio de 2026. pic.twitter.com/GjCsohr8hi — CFEmx (@CFEmx) June 11, 2026

Cambios en pensiones de jubilados de confianza de CFE

En una nota informativa dirigida al personal jubilado de confianza, la CFE señaló que aquellas pensiones que excedan el límite previsto serán ajustadas al monto correspondiente, mientras que las que se encuentren por debajo de ese umbral conservarán el importe que recibían previamente.

La empresa del Estado explicó que la medida deriva de la reforma constitucional publicada el 10 de abril de 2026 y del criterio interpretativo definido por la Consejería Jurídica respecto a la aplicación de la fracción IV del artículo 127 de la Constitución.

De acuerdo con el comunicado, los cambios comenzarán a aplicarse a partir de la segunda catorcena de junio de 2026. Asimismo, indicó que el pago diferencial correspondiente a los periodos en los que se realizó el ajuste de las pensiones conforme a la reforma constitucional será cubierto durante julio de 2026.

La reforma establece límites para las jubilaciones y pensiones del personal de confianza de empresas públicas del Estado, organismos descentralizados, sociedades nacionales de crédito, fideicomisos públicos y otras entidades gubernamentales.

Pemex también anuncia ajustes en pensiones

Los ajustes anunciados por CFE se producen después de que representantes de jubilados de Pemex informaran sobre modificaciones al monto máximo de las pensiones derivadas de la reforma al artículo 127 constitucional.

De acuerdo con la Alianza Nacional de Jubilados, autoridades federales comunicaron un cambio en el monto máximo de la pensión jubilatoria mensual para las personas afectadas por la reforma. La organización reconoció la instalación de una mesa de trabajo en la Secretaría de Gobernación (Segob) para abordar el tema, aunque señaló que la decisión fue tomada por las autoridades y no derivó de una negociación conjunta.

La agrupación sostuvo que, si bien el ajuste podría reducir afectaciones para algunos jubilados, mantiene su demanda relacionada con la protección de derechos adquiridos y la certeza jurídica respecto de las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas las pensiones. También informó que continuará impulsando acciones legales e institucionales sobre el tema.

Reforma artículo 127 y pensiones

La reforma al artículo 127 de la Constitución fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 10 de abril de 2026 y entró en vigor al día siguiente.

Entre los cambios incorporados a la fracción IV se estableció que las jubilaciones y pensiones del personal de confianza de empresas públicas del Estado y otros entes gubernamentales no podrán exceder la mitad de la remuneración de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal.

Excepciones

La propia reforma establece excepciones para:

Las Fuerzas Armadas. Las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a cuentas individuales de ahorro para el retiro. Las pensiones constituidas con aportaciones sindicales en sistemas complementarios de ahorro. La pensión no contributiva prevista en el artículo 4º constitucional (como la pensión para adultos mayores).

Además, la reforma modificó las fracciones II y III del artículo 127 para reafirmar que ninguna persona servidora pública puede recibir una remuneración superior a la establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal y para fijar límites en casos de percepciones derivadas de varios empleos públicos o de trabajos especializados.

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