Las de hoy | 11 de septiembre de 2026

| 08:59 | Mario Ostos | UnoTV

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 11 de septiembre de 2026

  • El Universal: En Operación Enjambre atrapan a 111 narcopolíticos

A casi dos años de que el gobierno federal la implementó, la Operación Enjambre registra ese número de detenciones en distintos ejercicios en 10 entidades; se ha aprehendido a funcionarios de todas las fuerzas políticas.

  • Reforma: Megagolpe de huachicol se tambalea ¡por trámite!

Siete años después de cometido el delito, interviene la Corte.

  • Milenio Diario: Las Fuerzas Armadas invertirán 5 mil 838 mdp para flota aérea

Secretaría de Marina va por 12 aviones de ala fija y 24 helicópteros, y la FAM pretende dos aeronaves de carga; corporaciones estatales recibirán más de 10 mil mdp.

  • La Jornada: Arranca juego electoral para 2027; llaman a eliminar odio en la política

Pide Sheinbaum más propuestas.

  • Excélsior: Senado aprieta a bancadas, pero gasta en equipo

Presupuesto para 2027.

  • El Financiero: Choque global por disparo en crudo y alza en tasas de bonos

Escalada en conflicto impulsa precio del Brent a 107 dólares; Treasuries en niveles no vistos desde 2007.

  • El Economista: Precio del crudo Brent, a 109 dls.; ataques entre EU e Irán no cesan

Mezcla mexicana cotizó ayer en 104.7 dólares.

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