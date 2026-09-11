A las nueve en Uno: toda la información y más | Viernes 11 de septiembre de 2026

| 06:59 | Pablo Valdes - Rocío Ireta | UnoTV

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:

✔️ Menor deducibilidad, menos horas laborales y aumentos salariales amagan a empresas en 2027

✔️ La mitad de los médicos residentes en México reporta violencia de colegas o superiores, revela la CNDH

✔️ Hallan “hospital” clandestino del crimen organizado en Jalisco; rescatan a ocho hombres y detienen a seis

✔️ Tormenta tropical Norbert se intensifica en el Pacífico

✔️ FGR reporta avances en la investigación por la muerte de Zenyazen Escobar; apunta a suicidio

✔️ Apagón afecta a millones de personas en Centroamérica

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