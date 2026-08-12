Las de hoy | 12 de agosto de 2026

GENERANDO AUDIO...

Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.

Uno TV presenta las noticias principales este 12 de agosto de 2026

El Universal: Asciende a 17 mil 635 mdp el costo de la desolada Megafarmacia

El costo de la Megafarmacia del Bienestar aumentó a 17 mil 635 millones de pesos, 6 mil 835 millones más de lo contemplado cuando inició operaciones.

Reforma: Atoran extradición de mafioso rumano

La extradición de Tudor, señalado como integrante de una organización criminal, permanece detenida debido a que tiene abierta una investigación por delincuencia organizada en Rumania.

Milenio Diario: Cede presidente de Colombia y abre las puertas a rescatistas

El Salvador y China recibieron respuesta a sus ofrecimientos de ayuda casi un día después, mientras equipos de rescate se trasladaron a Cali. De la Espriella concentra información sobre el número de fallecidos y mantiene diferencias con autoridades locales, que reportan cifras de entre 181 y 240 muertos.

La Jornada: Homicidios dolosos caen 51% en casi dos años; 44 menos al día

En septiembre de 2024 se registraban 86.9 homicidios dolosos diarios, mientras que actualmente el promedio se ubica 44 casos por debajo de esa cifra.

Excélsior: Aprehenden a 12 extorsionadores de productores

Autoridades detuvieron a 12 personas señaladas por extorsionar a productores en Michoacán, quienes presuntamente mantenían bajo amenazas a trabajadores del sector.

El Financiero: Construcción y minería impulsan a la industria

El INEGI reportó que la actividad industrial acumuló tres meses al alza, impulsada por la construcción y la minería, mientras las manufacturas extendieron su tendencia negativa con una caída de 1.2% en junio.

El Economista: Actividad industrial consolidó su ruta de crecimiento, con 1.5% en el II trim.

El sector industrial creció 1.5% durante el segundo trimestre, con el subsector de la edificación como principal motor del avance.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.