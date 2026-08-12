La mañanera de Claudia Sheinbaum, 12 de agosto de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este miércoles 12 de agosto de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Los temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum este 12 de agosto de 2026

Concluye conferencia de prensa, Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sheinbaum confirma que hoy despegaron dos aeronaves desde el AIFA con ayuda humanitaria para Colombia, con 874 despensas, 19.5 toneladas de ayuda y elementos del ejército mexicano. Además el 12, 13 y 14 de agosto se enviarán 2 mil 562 despensas o 58.5 toneladas de ayuda más agua y medicamentos. La Presidenta comparte que durante su vida ha entrenado ballet, remo, atletismo y actualmente hace ejercicios similares al taichí. Sheinbaum anticipa que para el siguiente año que también hay competencias deportivas se prevé un incremento en las becas de Conade de, al menos, 10%. Los apoyos consisten 50 mil pesos medalla de oro, 35 mil la plata y 15 mil la de bronce, por equipo varía. “Pero ahora lo que haremos es premiar todas” Representantes de los medallistas participan hablando de cómo se vivieron los Juegos Centroamericanos. Agradecen el apoyo de la Conade y de las autoridades federales. Pacheco puntualiza que en esta ocasión a diferencia de otras ediciones se premiarán económicamente todas las medallas obtenidas Romel Pacheco detalla la actuación de la delegación mexicana en los Juegos Centroamericanos. Describe que se consiguieron 407 medallas: 167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce, “la mejor participación de México en toda la historia de los juegos”. Previo al desarrollo del tema central de la Mañanera, enlazan con Yucatán para documentar la entrega de vivienda. Inicia conferencia de prensa, Mañanera del Pueblo, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy en el Salón de la Tesorería se encuentran medallistas de los juegos Centroamericanos para recibir un reconocimiento. Para ello se encuentran funcionarios del deporte como el titular de la Conade, Romel Pacheco.

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